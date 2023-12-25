«Одна из самых странных загадок в конфликте»: в западной прессе разбирались в назначении манекенов на российских БМП

Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились фотографии, запечатлевшие подбитые БМП-3, на броне которых размещены манекены с «лицами», обмотанными красными тряпками. Данные кадры озадачили как российских, так и зарубежных обозревателей, не понявших их назначения. Разобраться в этом попытались в издании Forbes.

Это представляет собой одну из самых странных загадок 22-месячной войны России с Украиной

- говорится в западной прессе.

Как указывается, была не одна, а две БМП, на которые были нагружены манекены, одетые в российскую военную форму зеленой окраски. Говорится о том, что обе машины были подбиты в процессе движения. Это произошло в районе Белогоровки в Луганской области.

Источник изображения: topwar.ru

Возможно, русские надеялись, что муляжи привлекут внимание беспилотников, сбрасывающих гранаты, или FPV-дронов. Обе стороны в конфликте уже используют различные приманки на земле и в воздухе. Почему бы не использовать в этой роли манекены в солдатской форме, чтобы заманить БПЛА?

- задаются вопросом в издании.

Со своей стороны отметим, что мог иметь место обманный маневр: две БМП с «десантом» на дистанционном управлении или с зафиксированным направлением хода отвлекли на себя внимание противника (в том числе БПЛА). В это время могли выполняться различные боевые задачи – проникновение ДРГ, эвакуация или штурмовые действия с другого направления. Учитывая, что были потеряны две БМП-3, цель, видимо, была стоящая.