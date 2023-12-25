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Военное обозрение

Три страны Евросоюза вывели свои корабли из-под командования США в рамках операции «Страж процветания» в Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Объявленная США операция "Страж процветания" по защите судов в Красном море сталкивается с проблемами. Как сообщает европейская пресса, три страны якобы блокируют участие своих кораблей в данной миссии, тогда как глава дипломатии ЕС Боррель клянется, что весь Евросоюз готов к ней присоединиться.

Накануне стало известно, что три страны, изначально объявленные США в качестве участников операции "Страж процветания", покидают миссию, отказавшись передавать свои боевые корабли под командование американцев. Речь идет о Франции, Германии и Испании. На данный момент подтвержден только отказ испанцев, но Мадрид снял ранее наложенное вето на участие в операции Евросоюза. Франция и Германия якобы планируют действовать в рамках собственной операции в Красном море.

По словам Борреля, Евросоюз примет участие в американской операции "Страж процветания", но собственной операцией Atalanta. Это косвенно подтверждает вывод кораблей стран Европы из-под командования США. Мол, мы вам поможем, но покомандовать и сами сможем.

Источник изображения: topwar.ru

На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta

- заявил глава европейской дипломатии.

Между тем, коалиция под командованием США уже направила свои корабли к берегам Йемена, пытаясь обеспечить безопасность судоходства в Аденском заливе, проливе Баб Эль-Мендаб и Красном море.

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Страны
Германия
Испания
Йемен
США
Франция
Проекты
Евросоюз
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