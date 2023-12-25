Румынский флот получил первый бывший британский тральщик-искатель мин типа Sandown

Как сообщило министерство национальной обороны Румынии, 19 декабря 2023 года в Констанцу прибыл и на официальной церемонии был введён в состав военно-морских сил Румынии тральщик-искатель мин М 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu - бывший британский тральщик М 111 Blyth, ставший первым из двух передаваемых Румынии после вывода из состава ВМС Великобритании кораблей типа Sandown.

Прибытие в Констанцу полученного Румынией тральщика-искателя мин М 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu - бывшего британского тральщика М 111 Blyth типа Sandown, 19.12.2023 (c) министерство национальной обороны Румынии

Министерство обороны Великобритании официально объявило о продаже Румынии на межправительственной основе двух выводимых из состава британского флота тральщиков-искателей мин типа Sandown 28 сентября 2023 года. Первый из этих тральщиков М 111 Blyth (в строю с 2001 года) был выведен из состава ВМС Великобритании 4 августа 2021 года и первоначально планировался к передаче Украине, но затем планы были изменены и корабль стал первым, проданным Румынии. Корабь был официально передан Румынии 27 сентября 2023 года в Розайте, пройдя перед этим ремонт там на предприятии Rosyth Dockyard группы Babcock, и получил традиционное для румынского флота название Sublocotenent Ion Ghiculescu в честь канонерской лодки французской постройки, находившейся в составе румынского флота с 1920 по 2002 годы (после 1960 года - в качестве гидрографического судна). Тральщик вышел из Розайта с румынским экипажем из 40 человек 15 ноября и прибыл в Констанцу 19 декабря.

Второй предназначенный Румынии тральщик М 107 Pembroke (в строю с 1998 года) планируется к выводу из состава британского флота и к передаче Румынии в первом полугодии 2024 года.

Ранее в состав ВМС Украины были введены выведенные из состава британского флота однотипные тральщики М 108 Grimsby (получил украинское название М 310 "Чернігів") и М 112 Shoreham (украинское название М 311 "Черкаси"). Оба они пока остаются в Великобритании.

Всего ВМС Великобритании с 1988 по 2001 год получили 12 тральщиков-искателей мин типа Sandown с цельнокомпозитными корпусами, построенных на предприятии компании Vosper Thornycroft (с 2002 года - VT Group, в 2010 году приобретена группой Babcock) в Вулстоне (Саутгемптон, данная верфь была закрыта в 2004 году). Еще три тральщика типа Sandown были в 1991-1993 годах построены там для ВМС Саудовской Аравии.

До настоящего времени три тральщика типа Sandown были в 2006 году из состава ВМС Великобритании проданы Эстонии (M 101 Sandown, M 102 Inverness и М 105 Bridport), тральщик М 103 Cromer с 2001 года используется в качестве учебно-тренировочной станции в Дартмуте, М 104 Walney был списан в 2010 году, а М 110 Ramsey - в 2021 году. После вывода и передачи Украине и Румынии еще четырех тральщиков, в составе ВМС Великобритании останутся к концу 2024 года лишь два корабля типа Sandown. Также в составе британского флота остаются шесть тральшиков типа Hunt.

Тральщики типа Sandown имеют полное водоизмещение 600 тонн и длину 52,5 м. Корабли оснащены относительно современным противоминным оборудованием, включая ГАС миноискания типа 2093 производства Thales и введеные в состав противоминного вооружения этих тральщиков в конце 2000-х годов противоминные подводные аппараты Atlas Elektronik SeaFox.

Прибытие в Констанцу полученного Румынией тральщика-искателя мин М 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu - бывшего британского тральщика М 111 Blyth типа Sandown, 19.12.2023 (c) министерство национальной обороны Румынии

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