Эксперт: Запад потерпел поражение на Украине, так как не обеспечил ее необходимым

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес отметил, что Киеву требовались военно-воздушные мощности и высокоточное оружие большой дальности

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Запад не смог обеспечить Украину необходимыми мощностями и потому причастен к тому, что контрнаступление Киева не было успешным. Такое мнение выразил в пятницу бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были нужны для успеха этого контрнаступления", - сказал он в YouTube-подкасте Silicon Curtain.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.