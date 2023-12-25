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ТАСС

Эксперт: Запад потерпел поражение на Украине, так как не обеспечил ее необходимым

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Бен Ходжес
Бен Ходжес.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес отметил, что Киеву требовались военно-воздушные мощности и высокоточное оружие большой дальности

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Запад не смог обеспечить Украину необходимыми мощностями и потому причастен к тому, что контрнаступление Киева не было успешным. Такое мнение выразил в пятницу бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были нужны для успеха этого контрнаступления", - сказал он в YouTube-подкасте Silicon Curtain.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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