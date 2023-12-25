Япония намерена отправить своего астронавта на Луну во второй половине 2020-х годов

По данным газеты Yomiuri, Вашингтон и Токио могут заключить соответствующее соглашение в январе

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия отправить своего астронавта на Луну в рамках совместной с США программы Artemis. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Yomiuri.

Ожидается, что Вашингтон и Токио могут заключить соответствующее соглашение в следующем месяце. Одновременно японские власти рассматривают возможность отправки в дальнейшем на естественный спутник Земли еще одного астронавта, и этот вопрос также обсуждается на переговорах с американской стороной, отмечает Yomiuri.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Вторая фаза (Artemis II) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а ориентировочно в середине 2030-х годов отправить их к Марсу.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии с целью поставок необходимого научного оборудования, обмене данными о лунной поверхности и совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.