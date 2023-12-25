США захотели противостоять России в Арктике. Но есть проблема (The National Interest, США)

TNI: США не готовы к соперничеству с Россией в Арктике

Американские военные не готовы к соперничеству в Арктике, пишет TNI. Объяснений этому много. Однако основная причина заключается в нехватке необходимых ресурсов и скудности инфраструктуры в регионе, особенно если сравнивать с тем, что есть у России.

Обеспечив значительные инвестиции в арктические платформы, оборудование, инфраструктуру и обучение, вооруженные силы США смогут активнее задавать тон среде безопасности в Заполярье.

США необходимо строже следить за безопасностью собственных арктических территорий и вод, одновременно наладив с союзниками более обширное сотрудничество, чтобы лучше защитить их. Хотя после окончания холодной войны в Арктике было относительно мирно (в те годы часто звучала мантра “высокие широты — низкая напряженность”), вооруженные силы США должны быть готовы к неожиданным конфликтам, которые могут вспыхнуть столь же быстро, как спецоперация России на Украине и разрушительное нападение ХАМАС на Израиль.

Способности американских военных эффективно действовать в Арктике препятствует целая совокупность различных факторов. Как мы отметили в недавнем докладе, главный из них — скудность доступных в регионе средств и инфраструктуры, особенно по сравнению с Россией. Новые инвестиции в платформы, инфраструктуру, оборудование, коммуникации, многосферную осведомленность, а также улучшенную тактику и обучение позволит США решительнее отстаивать свои важнейшие интересы в Арктике.

Эти интересы охватывают весь обширный регион Заполярья: США необходимо совместно с другими членами НАТО обеспечить безопасность арктических подходов Северной Америки, а также протяженных и уязвимых береговых линий и границ европейских союзников с Россией. У них также есть ключевой интерес противодействовать российским подводным лодкам на Фареро-Исландском рубеже, который представляет собой для российских подводных лодок входные ворота в Атлантику. США также несут ответственность за внутреннюю безопасность на собственной арктической территории, омываемой водами Северного Ледовитого океана, где живут тысячи американцев. В этом районе также добывается примерно половина морепродуктов страны, а также значительное количество нефти, цинка и других ресурсов. По мере таяния ледяного покрова в определенные периоды года морские маршруты Арктики становятся все важнее как кратчайший путь между океанами.

Важность региона для общих интересов США подчеркивается в Плане реализации Национальной стратегии для Арктического региона, опубликованном в октябре 2023 года, а также в Стратегии национальной безопасности от 2022 года. Ее озвучила и Береговая охрана США, опубликовав всего неделю назад План реализации Стратегической перспективы Арктики. Хотя для гражданского населения в Арктике более всего на виду операции именно Береговой охраны. Армия, флот, морская пехота, военно-воздушные силы и космические силы также проводят там учения, тренировки и текущие операции.

Вызовы со стороны как России, так и Китая подчеркивают безотлагательность укрепления военного потенциала в Арктике. Россия наращивала свой военный и гражданский потенциал в Заполярье за годы до конфликта на Украине. Так, она заново открыла в регионе базы, закрытые после холодной войны, проводит масшатабные учения и подготовку личного состава, разместила в Заполярье большое количество сил и расширила операции по всему региону. Кроме того, у нее насчитывается более 50 ледоколов — намного больше, чем у любой другой страны. Для сравнения, в США в настоящее время их имеется всего два, хотя в настоящее время и ведутся новые закупки.

Китай также вовлекается в регион все активнее. Оба его полярных ледокола активно собирают информацию о физической среде Арктики. Пекин инвестировал (или, по крайней мере, пытался) в арктические объекты от Гренландии и Европы до Сибири и получил дипломатический статус наблюдателя в Арктическом совете. Стремясь расширить свою роль в Арктике, Китай то и дело именует себя “околоарктическим государством”, а Арктику называет общей средой, принадлежащей всем странам. Ширящееся сотрудничество Пекина с Москвой во всех областях постепенно углубляется и в Арктике. За последние несколько лет они не раз вместе управляли военно-морскими кораблями на подходах к Аляске, а недавно подписали соглашение о соблюдении морского правопорядка, которое облегчает дальнейшее сотрудничество в Заполярье.

Из-за уникальной среды региона, накладывающей отпечаток на все мыслимые операции, США необходимы специальные возможности. Любая система, которая не была разработана специально для этой среды, наверняка выйдет из строя: топливо густеет, материалы становятся ломкими, смазка замерзает, а аккумуляторы разряжаются. К людям окружающая среда еще безжалостнее: при таких экстремальных температурах тяжело даже выжить. Арктическим операциям также препятствуют огромные внутренние расстояния региона и его удаленность от остального мира. Список проблем пополняют собой разреженная инфраструктура, на которую накладывает свой суровый отпечаток стихия, ограниченное спутниковое покрытие и уникальные электромагнитные эффекты, ухудшающие связь. Перемена климата также портит прибрежную инфраструктуру и делает условия менее предсказуемыми.

Американские военные станут лишь эффективнее, если начнут шире перенимать тактику, программу подготовки и оборудование союзников, которые больше специализируются на операциях в Заполярье. К таковым относятся Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и даже неарктические Великобритания и Нидерланды. Расширение и без того существенной подготовки, учений и совместных операций улучшит не только возможности США, но и оперативную совместимость.

В своем докладе о способности вооруженных сил США защитить национальные интересы страны и жителей Арктики мы в первую очередь сосредоточились на операциях Береговой охраны там, но учли и деятельность других служб. Мы рекомендовали инвестировать в дополнительные платформы и инфраструктуру, приспособленные для заполярных условий. Помимо жизненно необходимых ледоколов, требуются денежные вложения в глубоководный порт в Номе, расширение инфраструктуры наземного транспорта, а также связи и систем, повышающих многосферную осведомленность. Учитывая разрушительную силу арктической окружающей среды, новые средства потребуют обслуживания более интенсивного и частого, чем аналогичные систем на более низких широтах.

Кроме того, назрела необходимость в подготовке специализированного персонала для работы в арктических условиях. Поддержание в этой среде профессиональных кадров и необходимых ресурсов также потребует устойчивых инвестиций. Еще одним уместным вложением средств станет возможность базирования будущих ледоколов в Новой Англии — в дополнение к имеющимся объектам в Сиэтле. Это позволит быстрее реагировать и сократит время простоя ледоколов, работающих в восточных частях Североамериканской и Европейской Арктики.

Проведя значительные инвестиции в арктические платформы, оборудование, инфраструктуру и обучение, вооруженные силы США смогут активнее формировать среду безопасности в Арктике и помогут сдерживать потенциальные угрозы и отстаивать интересы страны в регионе, который все теснее переплетен с общими целями и задачами Америки.

Авторы: Скотт Савиц, Эбби Тингстад

Скотт Савиц — старший инженер некоммерческой, беспартийной корпорации РЭНД

Эбби Тингстад — старший научный сотрудник корпорации РЭНД