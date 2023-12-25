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Военное обозрение

Немецкий оборонный концерн «проговорился» о наличии сервисного центра вблизи с Украиной

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Источник изображения: topwar.ru

Массовые поставки Западом вооружений и военной техники украинской армии не только не дали какого-либо существенного преимущества ВСУ на фронте, но и создали множество проблем, связанных с их эксплуатацией, обслуживанием и восстановлением. Выяснилось, что артиллерийские системы НАТО не приспособлены к ведению длительных боев высокой интенсивности. На частый выход из строя как буксируемых артустановок, так и САУ жалуются сами украинские военные. Да и ВС РФ довольно интенсивно выводят из строя натовскую бронетехнику и другие системы как на фронте, так и в тылу.

При этом обслуживать и ремонтировать капризную западную технику на Украине довольно затруднительно. Доставшиеся в наследство Киеву советские оборонные предприятия, количество которых за время «независимости» сильно уменьшилось, пребывают далеко не в лучшем состоянии. Проблем добавляет необходимость наличия разнородных комплектующих, специализированной технической базы и компетентных специалистов.

Впрочем, европейские союзники довольно быстро нашли решение этой проблемы. Еще весной этого года тогдашний министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил журналистам, что Варшава готова создать на территории страны сервисный хаб по ремонту переданных Украине немецких танков Leopard и даже производить запчасти для них. Поначалу в Германии благосклонно отнеслись к этой идее. Однако когда Варшава озвучила ценник на свои услуги, в два-три раза превышающий аналогичный прейскурант немецких компаний, Берлин отказался от реализации совместного проекта.

Прагматичные немцы решили, что негоже отдавать деньги на сторону, да еще весьма агрессивно ведущей сябя по отношению к ФРГ Польше. И тогда в Германии нашли более выгодное для своей оборонки решение. Во вчерашнем пресс-релизе один из крупнейших немецких производителей военной техники и вооружений в Германии и Европе концерн Rheinmetall, в том числе участвующий наряду с другими компаниями в производстве и модернизации танков Leopard, что называется, невзначай проговорился.

В пресс-релизе немецкого военно-промышленного концерна о модернизации румынской системы ПВО упоминается, что в Сату-Маре компания уже несколько месяцев эксплуатирует сервисный центр, где обслуживает военную технику. Интересна локация этого румынского города, который расположен всего в 27 км от границы с Украиной. Нет сомнений, что изначально ремонтная база была организована Rheinmetall именно для нужд ВСУ, а никак не для модернизации румынских зенитных систем, которую проще было бы провести в головном предприятии концерна на территории Германии.

Что касается румынских установок ПВО, то в пресс-релизе Rheinmetall сообщается о заключении контракта на модернизацию четырех 35-мм буксируемых зенитных артиллерийских систем Oerlikon GDF 103. Общая стоимость сделки составляет 328 миллионов евро и включает поставку четырех установок, а также обучение, запасные части и другие услуги. Две системы должны быть поставлены в течение следующих двух лет, и еще две — в течение трех лет. Подчеркивается, что это первый столь крупный контракт немецкой оборонной компании с правительством Румынии.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Германия
Польша
Россия
Румыния
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Проекты
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