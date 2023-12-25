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США уже имеют очень большой объем заказов на ракеты для зенитных систем Patriot и испытывают трудности с удовлетворением спроса. В этих условиях «плечо помощи» подставила Япония, где также налажено производство ЗУР этого типа. Токио решил экспортировать ракеты в Соединенные Штаты, которые будут распределять их среди заказчиков.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, практически сразу же после этого решения немецкий парламент одобрил закупку 500 ракет для ЗРК Patriot вместе с запасными частями. На эту сделку было выделено €3,01 млрд. При этом для нужд собственной армии приобретается 400 ЗУР (за примерно €2,4 млрд), а для ВСУ – сто ракет (за €0,6 млрд)

Поставки ракет запланированы на период с 2027 по 2033 год. Однако, учитывая, что в цепочку снабжения НАТО теперь включилась Япония, следует ожидать более быстрого исполнения немецкого заказа.

В целом на фоне украинского конфликта наблюдается истощение запасов у стран альянса, опустошающих свои арсеналы ради поддержки киевского режима. Поэтому «плечо снабжения» начинает расширяться за счет прочих сателлитов США, в данном случае – Японии, власти которой открыто назвали Россию угрозой для национальной и мировой безопасности.