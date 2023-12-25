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Названо превосходящее «Искандер» по разрушительной мощности оружие

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Планирующая бомба
Планирующая бомба.
Источник изображения: topwar.ru

Российские авиабомбы ФАБ-1500, которые оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» по разрушительной мощности. Особенности оружия назвал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые "Искандеры". И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку. Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой», — сказал эксперт.

По его словам, для модернизации уже существующих бомб их оснащают модулями планирования, рулями и системой навигации.

Ранее появилось видео, демонстрирующее одновременный сброс четырех авиабомб ФАБ-500М62 с УМПК с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В ноябре издание Newsweek писало, что бомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Боеприпас обладает радиусом поражения почти в 500 метров.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Су-34
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
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