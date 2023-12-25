МО РФ: дальняя авиация России выполнила все мероприятия на хорошо и отлично в 2023 году

В ведомстве рассказали, что дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ участвовала в СВО, проводила воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ в этом году участвовала в специальной военной операции, проводила воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Все практические мероприятия выполнены на хорошо и отлично, сообщили в Минобороны РФ в день 109-летия дальней авиации.

"В 2023 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, тренировках по управлению Вооруженными силами под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки. Все практические мероприятия выполнены с хорошим и отличным качеством, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в этом году были выполнены задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Как отметили в военном ведомстве, в 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты, а молодые летчики и штурманы, пополнившие авиационные части дальней авиации, приступили к переучиванию на новые типы авиационной техники.

"Подготовка молодых лейтенантов организована на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава и включает теоретическую подготовку, тренажерную и практическую. Подготовка осуществляется методом "от простого к сложному", после полетов в районе аэродрома они допускаются к полетам по маршруту, на боевое применение и другим видам летной подготовки. Также на базе Центра боевого применения и в авиационных частях осуществляется подготовка молодых летных экипажей, всего в 2023 учебном году подготовлено более 50 летных экипажей. Общий налет объединения составил более 22 000 часов", - отметили в Минобороны РФ.

День дальней авиации

Ежегодно 23 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) отмечается памятная дата - День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ Анатолия Корнукова. 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1913 года первый испытательный полет совершил четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" - самый большой на тот момент самолет в мире, созданный российским авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя, 23 декабря 1914 года, по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.