Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: Украина, судя по всему, хотела купить у третьих стран истребители, поставленные СССР или Россией

97
0
0
МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sergey Popsuevich

ЦАМТО, 22 декабря. Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом истребители, однако страны-покупатели такой техники по контракту не имеют права ее реэкспорта без согласия РФ.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил в беседе с изданием "Экономическая правда", что Россия сорвала закупку Киевом истребителей "в одной стране в другом конце планеты". По его словам, российские дипломаты оказали давление на местных чиновников, которые в итоге были вынуждены отказать Киеву, и расторгли сделку.

"Попытки закупить такую техник, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной", – сказал И.Коротченко. Он предположил, что, вероятнее всего, речь шла о советской или российской авиационной технике, поставленной ранее, судя по описанию Бельбаса, либо в регионе Латинской Америки, либо в какой-то другой. По словам И.Коротченко, Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт.

В то же время он подчеркнул, что достоверно знать, в действительности ли такие попытки Украины закупить истребители имели место, нельзя. Подобные заявления Киев может использовать "в рамках информационных операций", отметил директор ЦАМТО. "Если допустить, что это высказывание соответствует действительности, то, в данном случае, Россия не оказывала никакое давление, потому что есть обязательства по контракту, пожалуйста, посмотрите. А там четко написано, что реэкспорт невозможен без согласия поставщика и производителя вооружений. Поэтому если такое и было, то все абсолютно в легитимном правовом поле", – добавил он.

И.Коротченко напомнил, что ряд стран – бывших членов Варшавского договора, а ныне членов НАТО, в частности, Болгария, поставляли и российское, и советское оружие на Украину в нарушение контрактных обязательств. Таким образом, они, по словам директора ЦАМТО, зарекомендовали себя недобросовестными покупателями. А страна, отказавшаяся поставлять Киеву истребители, "проявила и здравый смысл, и элементарное выполнение обязательств по контракту".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2022
И США, и Россия ищут выход из глобального кризиса "без потери лица"
23.07.2021
Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Белоруссии, куда прибыли российские войска
18.05.2021
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
23.12.2020
«Немые» войска и ядерный «Уран-6»
28.03.2018
Раздвоение наличности
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"