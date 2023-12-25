ЦАМТО: Украина, судя по всему, хотела купить у третьих стран истребители, поставленные СССР или Россией

ЦАМТО, 22 декабря. Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом истребители, однако страны-покупатели такой техники по контракту не имеют права ее реэкспорта без согласия РФ.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил в беседе с изданием "Экономическая правда", что Россия сорвала закупку Киевом истребителей "в одной стране в другом конце планеты". По его словам, российские дипломаты оказали давление на местных чиновников, которые в итоге были вынуждены отказать Киеву, и расторгли сделку.

"Попытки закупить такую техник, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной", – сказал И.Коротченко. Он предположил, что, вероятнее всего, речь шла о советской или российской авиационной технике, поставленной ранее, судя по описанию Бельбаса, либо в регионе Латинской Америки, либо в какой-то другой. По словам И.Коротченко, Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт.

В то же время он подчеркнул, что достоверно знать, в действительности ли такие попытки Украины закупить истребители имели место, нельзя. Подобные заявления Киев может использовать "в рамках информационных операций", отметил директор ЦАМТО. "Если допустить, что это высказывание соответствует действительности, то, в данном случае, Россия не оказывала никакое давление, потому что есть обязательства по контракту, пожалуйста, посмотрите. А там четко написано, что реэкспорт невозможен без согласия поставщика и производителя вооружений. Поэтому если такое и было, то все абсолютно в легитимном правовом поле", – добавил он.

И.Коротченко напомнил, что ряд стран – бывших членов Варшавского договора, а ныне членов НАТО, в частности, Болгария, поставляли и российское, и советское оружие на Украину в нарушение контрактных обязательств. Таким образом, они, по словам директора ЦАМТО, зарекомендовали себя недобросовестными покупателями. А страна, отказавшаяся поставлять Киеву истребители, "проявила и здравый смысл, и элементарное выполнение обязательств по контракту".