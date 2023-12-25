Kyodo: упрощение Японией правил экспорта вооружений позволит ей косвенно помогать Украине

По информации агентства, принятые послабления дадут возможность поставлять готовое оборонное оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Японии упростили правила экспорта оборонного оборудования, что позволит поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США и 155-мм артиллерийские снаряды в Великобританию. Правительство одобрило соответствующие рекомендации рабочей группы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", сообщило агентство Kyodo.

До настоящего времени Япония могла лишь поставлять в США компоненты оборонного оборудования, произведенные по их лицензии. Принятые послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство. Так, Япония сможет поставлять комплексы ПРО Patriot и ракеты для них - в США, а 155-мм артиллерийские снаряды, производящиеся в Японии по лицензии BAE Systems, - в Великобританию.

Эти послабления, по словам наблюдателей в Японии, США и Великобритании, позволят укрепить поддержку Украины. Само послабление экспортных правил Японии не разрешает реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, являющиеся участником вооруженного конфликта, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, к примеру, США смогут не только поставлять собственные ракеты для Patriot Украине, но и отправлять их своим партнерам в Европе, которые также поставляют Киеву свои вооружения. Таким образом, в случае принятия решений, о возможности которых сообщали японская газета Nikkei, американская Washington Post и британская Financial Times, военная поддержка Украины будет косвенной. Как ожидается, решения по каждому отдельному случаю будет принимать совет национальной безопасности.

Еще одно послабление экспорта, которое пока не удалось согласовать ЛДП и "Комэйто", касается поставок в третьи страны продукции, совместно разработанной Японией и ее партнерами. Речь идет в первую очередь о разрабатываемом сейчас Токио, Римом и Лондоном боевом самолете шестого поколения. Однако "Комэйто", по данным японской прессы, занимает осторожную позицию по этому вопросу, и дискуссии пока отложены на следующий год.

В апреле 2014 года японское правительство отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, приняв так называемые три принципа экспорта оборонного оборудования. Однако они жестко ограничивают такие поставки, и с тех пор Японии не удалось занять позиции на мировом рынке оружия.