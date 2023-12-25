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Военное обозрение

Япония рассматривает вариант поставки необходимых Украине артиллерийских снарядов Великобритании

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания может нарастить поставки артиллерийских снарядов Украине, если начнет получать их от Японии. Как сообщает The Financial Times, Токио изучает данный вопрос.

Япония производит артиллерийские снаряды калибра 155 мм по лицензии британской оборонной компании BAE Systems и может их поставлять своим западным союзникам, но только если изменит правила экспорта вооружений. На сегодняшний день Токио не поставляет продукцию военного назначения, поскольку это запрещено. Однако, постоянное давление США и их партнеров по антироссийской коалиции, вынуждает японцев менять правила в угоду американцев.

Накануне стало известно, что Япония рассматривает вариант с поставками США ракет для зенитных комплексов Patriot, что позволит американцам передать больше ЗРК Украине. Теперь такая же ситуация и с артиллерийскими снарядами. Фактически, можно говорить, что Япония начинает поставки вооружений Украине, используя страны - прокладки, хотя в самом Токио категорически отрицают военную помощь Киеву заявляя, что не панируют напрямую поставлять оружие Зеленскому.

Как отмечают западные военные эксперты, обращение США и Великобритании к Японии и Южной Корее показывают истощение арсеналов основных спонсоров Киева и невозможность произвести необходимое количество боеприпасов для украинской армии. Не исключается, что в ближайшее время появится информация о поставках каких-либо боеприпасов и из Австралии.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
BAE Systems
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