В США нарисовали сценарий ядерной войны между Россией и Америкой (Foreign Affairs, США)

Власти США ошибаются, думая, что угроза ядерной войны с Россией маловероятна, пишет FA. Возможно, Владимир Путин и не применит ядерное оружие на поле боя на Украине, но он вполне может использовать его против всей НАТО, считает автор статьи.

Питер Шрёдер (Peter Schroeder)

Запад обеспокоен ненужными рисками эскалации.

Если послушать американских чиновников, получается, что риск того, что военный конфликт на Украине приведет к ядерной эскалации, незначителен. "У нас нет никаких признаков того, что у Путина есть какие-либо намерения использовать оружие массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии", — заявил в январе представитель Белого дома Джон Кирби. На слушаниях в Сенате в начале мая директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила: "Очень маловероятно, что Россия применит свой ядерный арсенал". Да, действительно, директор ЦРУ Уильям Бёрнс сказал в своей февральской речи, что Соединенные Штаты должны серьезно отнестись к бряцанию ядерным оружием Путина. Но целью этой путинской риторики, продолжил Бёрнс, больше является попытка "запугать нас, а также наших европейских союзников и Украину". Это не означает, что Россия действительно думает об использовании своего ядерного оружия.

Это неверие Вашингтона в некоторой степени понятно. Начало конфликта вызвало опасения открытой ядерной конфронтации между Западом и Россией. Тот период бешеных спекуляций прошел. С тех пор конфликт зашел в затруднительный тупик, в котором, однако применяются только обычные вооружения. Конечно, официальные лица США по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие на поле боя. "Я беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие", — заявил в июне президент США Джо Байден. Риск, продолжил он, "реален". Но официальные лица, судя по всему, не верят, что конфликт на Украине может привести к тому, что Россия применит свой ядерный арсенал против государства НАТО, хотя она и гневается на Запад за поддержку Украины.

Это ошибка. Официальные лица США должны посмотреть с другой стороны. Действительно, весьма маловероятно, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя на Украине, но вполне возможно, что он перейдет к его использованию против всей НАТО. В отличие от Запада, Путин, возможно, не боится ядерного противостояния: он хорошо знает ядерный арсенал России и принципы ядерного сдерживания и, возможно, считает себя уникальным человеком, способным справиться с ядерным кризисом. И Путин был удивительно последователен в своих заявлениях о том, что Россия готова использовать ядерное оружие против НАТО, чтобы защитить свои интересы на Украине. Еще восемь лет назад, в телевизионном интервью, данном через год после того, как к России присоединился Крым, Путин заявил, что он был готов привести российские ядерные силы в боевую готовность, чтобы не допустить вмешательства западных сил в операцию Москвы на Крымском полуострове.

Применение Россией ядерного оружия не представляется скорым. Но если Путин действительно пойдет на эскалацию конфликта, например, напав на НАТО с использованием обычных вооружений, он, скорее всего, будет действовать очень быстро, чтобы не дать Соединенным Штатам шанса уклониться от кризиса. Вашингтону будет трудно сдержать столь осмелевший Кремль. Украина слишком важна для амбиций Кремля и слишком второстепенна для интересов Соединенных Штатов, чтобы Путин мог поверить в какие-либо американские угрозы. В конечном счете, Путин будет ожидать, что Соединенные Штаты отступят, прежде чем начать ядерный конфликт из-за страны, расположенной так далеко от территории Америки.

Чтобы избежать худшего, Соединенным Штатам необходимо найти новые способы помешать России использовать свой ядерный арсенал. Наши власти должны убедить наших чиновников, в том числе представителей военного командования, всемерно избегать и препятствовать тем решениям, которые могут привести к ядерной войне. Вашингтону необходимо убедить российскую элиту в том, что их страна может пойти на какие-то уступки Украине, не потерпев катастрофического поражения. Белому дому необходимо сплотить другие страны, особенно нейтральные, чтобы лишить легитимности использование ядерного оружия и убедить Путина в том, что он совершит ужасную ошибку, если обратится к своему ядерному арсеналу. И это необходимо сделать сейчас. Таким путем Вашингтон сможет избежать необходимости принимать опасные решения позже, уже под сильным давлением ядерного противостояния.

Загружено в шахты и заряжено

Россия не стесняется своего ядерного арсенала. С того момента, как страна начала СВО на Украине, Москва пыталась запугать мир, указывая на свое ядерное оружие(Россия, напротив, постоянно предостерегает все стороны от применения ядерного оружия. – Прим. ИноСМИ). Незадолго до СВО Россия провела необычные по времени учения по использованию своих ядерных пусковых систем. Год спустя, в феврале 2023 года, она приостановила участие в новом договоре СНВ, который регулировал количество ядерного оружия, которое могло быть у Москвы и Вашингтона. В марте Кремль объявил, что перебросит часть своего ядерного оружия в Белоруссию. В октябре Путин намекнул, что Россия может возобновить ядерные испытания. Все это время российские высокопоставленные чиновники угрожали нанести ядерный удар, как это сделал в июле бывший президент Дмитрий Медведев, заявивший, что Россия может применить ядерное оружие, чтобы завершить украинский военный конфликт за несколько дней.

Официальные лица США, конечно, обратили внимание на эти угрозы, но они их не убедили. В Вашингтоне предполагают, что Москва может использовать на поле боя небольшое так называемое тактическое ядерное оружие, но не крупные стратегическое ядерные ракеты против стран НАТО. По сообщению Politico, в феврале советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил американским экспертам, что мало кто опасается, что Россия применит стратегическое ядерное оружие на Украине или против Запада, но некоторые по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать тактическое оружие. Путин, по их мнению, может использовать его, чтобы помочь российским войскам остановить украинское контрнаступление, которое, как казалось, было почти на грани занятия Крыма или нанесения России значительного поражения, которое грозило вытеснением российских войск с востока Украины.

Растущая самоуспокоенность среди американских чиновников основана на непонимании риторики Путина и динамики, которая удерживает Москву от применения ядерного оружия. Когда Путин упоминает свой ядерный арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на Украине. Скорее, его риторика направлена на то, чтобы угрожать самой НАТО. Это "мигающий красный свет", предупреждение американским чиновникам, принимающим решения, о том, что Москва готова пойти на ядерную конфронтацию с США, если это необходимо для победы на Украине.

Чтобы понять, почему это происходит, давайте рассмотрим ситуацию на поля боя в украинском конфликте. Тактическое ядерное оружие мало поможет России выйти из нынешнего тупика. Украинские силы хорошо укрепились вдоль линии фронта, простирающейся примерно на одну тысячу километров, поэтому даже десятков тактических ядерных зарядов будет недостаточно, чтобы позволить России существенно прорваться вперед. Даже если эти прорывы и были бы достигнуты, у России нет маневренных резервных сил, необходимых для использования любых открытых пространств, созданной этим оружием. Ядерная атака, конечно, стала бы ужасающим событием для украинцев, но она все равно не сломила бы волю народа и не заставила бы Киев сдаться. Украинцы заявили то же самое в опросах. Согласно опросам Мюнхенской конференции по безопасности и украинских аналитических центров, народ страны не желает сдаваться Москве и прекращать боевые действия даже перед лицом ядерной угрозы.

Во всяком случае, тактические ядерные удары нанесут ущерб военным возможностям России. Такие атаки, вероятно, усилят желание Запада помочь Украине как раз в тот момент, когда оно начало ослабевать (у западных политиков всех мастей есть сильный стимул добиться того, чтобы ядерное оружие никогда не использовалось в конфликте). Ядерный удар может также побудить Китай и Индию — двух наиболее важных международных партнеров Кремля — отвернуться от России. И Пекин, и Нью-Дели уже сделали публичные заявления, призванные отговорить Москву от применения ядерного оружия. Они не были бы рады, если бы Путин их проигнорировал.

Путин мало что выиграет от применения ядерного оружия на Украине, но многое потеряет. Фактически, как раз сейчас он сам считает, что от применения ядерного оружия где бы то ни было мало пользы. Путин уверен, что Россия может победить на Украине и обычными средствами. "Практически по всей линии фронта наши вооруженные силы, скажем так, улучшают свое положение", — заявил он на пресс-конференции 14 декабря. Он также отметил, что поддержка Киева со стороны Запада, похоже, ослабевает, заявив, что вскоре "халява", предоставляемая Украине, закончится. Пока Путин сохраняет оптимизм в отношении шансов России на победу, он вряд ли будет раскачивать лодку, переходя к резкой эскалации конфликта.

Но Путин, возможно, не всегда так думает. Если Запад возьмет на себя твердое и обновленное обязательство поддержать Киев, когда тот попытается вернуть себе все занятые Россией территории, предоставит Украине долгосрочную финансовую поддержку и усилит свою оборонную промышленность, Путин может решить, что он не сможет раздавить Украину путем борьбы на истощение. Если, кроме того, западные экономические санкции наконец начнут существенно подрывать российскую экономику, Путин может прийти к выводу, что время не на его стороне. Президент России может решить удвоить ставки вместо того, чтобы ждать, пока Украина выйдет из игры. Тогда и возникнут реальные риски эскалации.

От нуля до шестидесяти

Для Соединённых Штатов и их союзников первый набор рисков эскалации может казаться весьма пугающим. Кремль, например, мог бы начать с перемещения своих больших дальнобойных носителей ядерного оружия на развернутые и рассредоточенные позиции за пределами их обычных баз, которые уязвимы для атак США. Москва может отправить большую часть своих подводных лодок с баллистическими ракетами в открытый океан, перебросить большое количество своих стратегических ракетных сил в обширные российские леса и загрузить ядерное оружие на стратегические бомбардировщики. Такие действия далеки от фактического использования ядерных зарядов, но они все равно будут вызывать глубокую тревогу. Они, несомненно, привлекут внимание Вашингтона, резко повысят напряженность и немедленно заставят западных лидеров принять во внимание в своих расчетах риск ядерной войны.

После этого Москва может фактически начать применять силу против НАТО. Она может сбить самолет НАТО над союзной страной или международным воздушным пространством. Россия может атаковать корабль НАТО в Черном море. Или ударить по конвоям с оружием, направляющимся на Украину, когда они будут двигаться через какую-то страну на восточном фланге НАТО. Такие шаги быстро расширили бы масштабы конфликта, вовлекая в НАТО в фактическое столкновение с Россией. Москва могла бы усилить эти меры, взорвав ядерный заряд в открытом океане, что называется демонстрационным ударом.

Наконец, в худшем случае, когда Кремль попытается шокировать мир, чтобы быстро и на условиях Путина закончить военный конфликт на Украине, Россия может фактически запустить ядерное оружие непосредственно по территории НАТО. Хотя Путин, казалось, холодно отнесся к этой идее на ежегодном форуме в октябре, заявив, что России не нужно снижать порог использования ядерного оружия, это могло бы показаться необходимым, если бы конфликт явно развивался не в пользу России. 80% военной помощи Украине проходит через одну авиабазу в восточной Польше, и поэтому эта база, вероятно, станет главной целью. Тогда Соединенные Штаты могут нанести ответный ядерный удар, поставив мир на грань разрушения.

С момента начала эскалации Путину, возможно, не понадобится много времени, чтобы перейти от резких "ядерных сигналов" и обычных атак к приказу о ядерном ударе. Если бы Путин начал медленную эскалацию, проводя меньшие атаки и наблюдая за реакцией НАТО, он бы рискнул спровоцировать обычный конфликт (вероятно, с вторжением сил НАТО непосредственно на Украину и, возможно, в саму Россию), в котором Запад имеет явное преимущество. Обычные силы НАТО превосходят российские, и поэтому Путин не захочет давать Вашингтону время и пространство для реакции, позволив ему применить свои возможности. Поэтому он захочет как можно быстрее достичь ядерного уровня, на котором Россия равна Соединенным Штатам.

Официальные лица США, конечно, не хотят, чтобы Москва прибегла к ядерному оружию, хотя они, похоже, не убеждены в том, что она это сделает. В результате они попытались отпугнуть Россию от эскалации, угрожая "катастрофическими последствиями", как выразился Белый дом в сентябре 2022 года, если Путин воспользуется своим ядерным арсеналом. Но подобные предупреждения вряд ли сдержат президента России. Путин воспримет эту угрозу как блеф. Он знает, что, в конечном счете, Вашингтон не хочет рисковать ядерным конфликтом из-за Украины. Он глубоко привержен победе на Украине, до такой степени, что может принять решение о быстрой эскалации, даже если посчитает, что Соединенные Штаты серьезно настроены ответить силой. Он, вероятно, усомнится в серьезности любой угрозы со стороны США и будет исходить из того, что в конце концов Вашингтон предпочтет пойти на компромисс, а не нанести ядерный удар по самой России, что может повлечь за собой ядерный ответ на территории США.

К сожалению, правда заключается в том, что Вашингтон не может удержать Путина от эскалации ситуации до такой степени, чтобы он не применил ядерное оружие из-за конфликта на Украине. Хотя Путин не будет относиться к такой эскалации легкомысленно и не будет игнорировать серьезные риски для России, он, скорее всего, ожидает, что сможет выиграть "войну воли" в условиях ядерного кризиса. Поэтому, если Вашингтон хочет избежать ядерного противостояния, он должен избрать другой курс. Американские политики должны проводить политику, направленную на подрыв процесса принятия решений Россией. Чтобы, если Путин прикажет предпринять шаги по эскалации, он столкнулся бы с внутренним сопротивлением. Это означает, что нам нужно попытаться расширить возможности российских чиновников, которые хотят помешать любым попыткам Путина использовать ядерное оружие. Сделать это будет непросто, учитывая, что американо-российские отношения настолько плохи, что хуже уже просто не может быть. Но Вашингтон может начать с более тесного взаимодействия с Москвой, как бы одиозно это сейчас ни выглядело. Единственный способ для американских чиновников, в том числе в разведывательном сообществе, культивировать инакомыслие среди российских чиновников, —это наладить с ними более прямые контакты.

Соединенным Штатам также необходимо убеждать российских чиновников в том, что с Украины есть пути, которые не заканчиваются ни победой, ни унизительным поражением. Вашингтон мог бы, например, предложить, чтобы за СВО были наказаны только самые высокопоставленные российские чиновники, что любые репарации Украине были бы ограничены и что существует путь к отмене санкций против России и разрешению государству вернуться в сообщество нации. Однако нет необходимости четко объяснять, что именно повлечет за собой такой результат. Высшие российские чиновники просто должны знать, что их выбор не стоит между капитуляцией и ядерной эскалацией.

Тем не менее, Соединенные Штаты не могут рассчитывать на то, что российские чиновники помешают Путину использовать ядерное оружие. США должны одновременно сплотить нейтральные государства, чтобы заставить Москву отказаться от эскалации. Им необходимо заставить эти государства ясно дать понять в своих контактах с российскими официальными лицами, что любое использование ядерного оружия является незаконным и что это приведет к тому, что они прекратят всю прямую и даже молчаливую поддержку военных устремлений России. Публичные предупреждения Китая и Индии о недопустимости ядерных ударов были положительным знаком, но эти и другие страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, которые помогают удерживать российскую экономику на плаву, могут сделать больше.

И они должны сделать это. Балансирование на грани ядерной войны — опасная игра, особенно с таким авторитарным лидером, как Путин (Владимир Путин – президент России, избранный на выборах, которые проходили при участии международных наблюдателей и на которых не было доказательств массовой фальсификации результатов. – Прим. ИноСМИ). Сейчас не время для самоуспокоенности. Для того, чтобы мир предотвратил ядерную войну, государствам придется убедить Москву в том, что победа на Украине просто не стоит тех затрат, которые могут довести планету до пропасти – или до чего-то большего.

Питер Шрёдер (Peter Schroeder) - старший научный сотрудник программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности. С 2018 по 2022 год занимал должность первого заместителя офицера национальной разведки по России и Евразии в Национальном совете по разведке и был членом главной аналитической службы ЦРУ.