Год продолжающегося перелома

Линия фронта в Донбассе сдвигается медленно, зато представления о современной войне на фоне украинского кризиса меняются быстро и радикально. Пейзаж после битвы в Марьинке. Кадр из видео с Telegram-канала «Танкисты ЮВО».

Конфликт на Украине уже принес несколько важных результатов

Уходящий год еще раз подтвердил, что мир уже никогда не будет прежним, что геополитическая ситуация изменилась коренным образом, и отыграть ее назад невозможно. Это до сих пор не все поняли – что уже и неважно.

«НЕ ИМЕЮЩИЕ ВОЕННОГО РЕШЕНИЯ»

Стала окончательно очевидна бессмысленность и глупость ритуальной дипломатической фразы: «N-ский конфликт не имеет военного решения».

Все конфликты, имеющие территориальную, этническую или идеологическую подоплеку, разрешаются только силой. Исключение возможно только в том случае, если одна из сторон по каким-то внутренним причинам вынуждена капитулировать без войны. Очередным доказательством этого стало «окончательное решение карабахского вопроса». Баку даже не стал дожидаться истечения пятилетнего срока действия трехстороннего соглашения и окончательно разгромил Нагорно-Карабахскую республику через три года после своей победы 2020 года («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО», 27.11.20). От Армении никто уже и не ожидал никакого сопротивления: не для того был приведен к власти Никол Пашинян. Виноватой во всем этом, разумеется, оказалась Россия: такова уж историческая традиция («Армения сама выбрала свое будущее», «НВО», 15.12.23).

Ждут своего военного решения «подвешенные» конфликты в Приднестровье, Кашмире, на Кипре, в Корее. Когда один из этих подвешенных конфликтов кто-то предлагает взять за образец для «мирного решения» на Украине, это уже даже не смешно («Мир бессмысленный и беспощадный», «НВО», 22.09.23).

Очередная ближневосточная война («Израиль проспал атаки ХАМАС», «НВО», 13.10.23) показывает, что и в этом регионе «мирное решение» как-то не просматривается. Можно ли будет считать таковым официальное создание Палестинского государства? Или конфликт закончится геноцидом (причем тут он возможен в обе стороны)?

«КОМПАКТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ»

События вокруг сектора Газа подтвердили и то, насколько бредовыми являются концепции «компактной профессиональной армии» и «высокотехнологичной бесконтактной войны». До «профессионализации» ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), на ее счастье, еще не дошла. Но вот «компактность» и «бесконтактность» стали в ней проявляться уже очень заметно. Поэтому охрана границы была возложена не на людей, а на забор, увешанный видеокамерами. 7 октября 2023 года выяснилось, что это было неправильное решение.

Применительно же к событиям на Украине бредовость концепции «компактной профессиональной» стала более чем очевидна еще в прошлом году («Кому нужна малочисленная армия», «НВО», 21.10.22).

Что действительно необходимо – это высокотехнологичность, тут спорить не с чем. Но только она одна ни от чего панацеей не является (в частности, никоим образом не гарантирует «бесконтактность»), особенно если противник тоже высокотехнологичен. Потому что, как выяснилось, качество ни в коем случае не отменяет и не заменяет количества.

Чего явно никто не ожидал – что две большие армии, имеющие массу танков, БМП, БТР, ствольной и реактивной артиллерии, БПЛА, самолетов и вертолетов, ракет различных классов, придут в позиционный тупик образца Первой мировой войны («Концепции устаревают, классика бессмертна», «НВО», 15.09.23).

После провала украинского летне-осеннего наступления с Запада льется широкий поток разнообразной псевдоаналитики, свидетельствующей о прогрессирующей интеллектуальной деградации наших тамошних оппонентов. В частности, западники обвиняют украинцев в том, что те не умеют вести современные «общевойсковые операции». Правда, Запад «забыл» обеспечить Украину достаточным количеством боевой техники для проведения таких операций, в частности – вообще не дал ей авиации.

Главное же в том, что у самого Запада нет опыта подобных операций. Есть опыт «избиения младенцев» – то есть противников, на порядок более слабых как в количественном, так и в качественном отношении.

Немногочисленные адекватные натовские офицеры давно поняли, что не они должны учить украинцев, а украинцы – их. Потому что опыт настоящей современной высокотехнологичной войны равных в целом противников имеют только Украина и Россия. У НАТО на такой опыт нет и намека.

«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Кстати, Запад не смог обеспечить Украину нужным ей количеством техники потому, что бредом оказалась еще одна концепция, которую на Западе считают чуть ли не аксиомой, – о «постиндустриальном информационном обществе».

Поверив в этот бред, Запад сам себя успешно деиндустриализовал. Теперь его гигантский ВВП почти полностью состоит из сферы услуг, в основном – услуг финансовых, которые представляют собой надувание гигантского денежного «мыльного пузыря». В итоге «нищая, убогая страна-бензоколонка», то есть Россия, техники и боеприпасов производит больше, чем весь коллективный Запад, причем без ущерба для уровня жизни населения.

Вообще украинская кампания уже принесла России массу плюсов. Минус же всего один, правда, очень большой: гибель лучших людей страны на фронте. Но, видимо, это необходимая плата за плюсы – возрождение армии (с приобретением колоссального и очень ценного боевого опыта) и промышленности (огромное спасибо санкциям!). Сплочение общества и изменение его сознания. Очищение от «пятой колонны» Запада (правда, еще не полное, но «процесс пошел» весьма уверенно). Гораздо более адекватная, чем раньше, внешняя политика.

ПРИЗРАК МИРНОГО РЕШЕНИЯ

Самой большой угрозой для России сейчас является как раз «мирное решение» конфликта на Украине в виде его замораживания без юридического закрепления итогов. Перефразируя известную фразу Павла Милюкова, это станет глупостью и изменой одновременно. Поскольку мы несем меньшие потери, чем противник, а оружия производим больше, чем противник, замораживание конфликта выгодно исключительно противнику – и ни в коем случае не нам.

В дополнение к этим военным и экономическим факторам есть еще и чрезвычайно важный психологический фактор. Замораживание конфликта без его окончательного разрешения общество и армия совершенно справедливо расценят как поражение и как измену. Произойдет полная психологическая демобилизация, после которой понадобится демобилизация физическая (не только мобилизованных в прошлом году, но и части набранных в этом году контрактников с заведомым значительным понижением денежного довольствия для остальных).

А потом ведь снова нужна будет мобилизация – когда пришедший в себя противник возобновит войну в гораздо более выгодных для себя условиях. Только доверие к власти к этому моменту упадет настолько, что новой мобилизации может и не получиться. Поэтому для нас единственный приемлемый вариант – решительная военная победа с ее обязательным юридическим закреплением. Причем наиболее принципиальным вопросом здесь однозначно является территориальный («Какой мир на Украине нужен России», «НВО», 30.06.23).

ПРИЗРАК СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Естественно, сейчас Запад с удвоенной силой будет пытаться подорвать нас изнутри методами информационной войны. И здесь критически важно нам самим ему не подыграть.

Одной из самых важных причин разрушения Советского Союза стала грандиозная пропагандистская операция Запада в совокупности с крайним догматизмом (а точнее – просто тупостью) советских партийно-идеологических органов.

Откровенное и всем очевидное вранье советской пропаганды о ситуации внутри страны и попытка при этом заткнуть «вражьи голоса» путем их глушения привели к тому, что практически вся советская интеллигенция и очень значительная часть пролетариата полностью перестали верить собственной власти, а те самые «вражьи голоса» воспринимали как истину в последней инстанции.

Когда эти настроения охватили и партийно-советский аппарат, страна была обречена.

Вполне естественно, что победители в значительной степени абсолютизировали данный опыт и сегодня пытаются его повторить. При этом они борются по-прежнему с СССР – с нищей, тоталитарной, полностью информационно закрытой страной.

Но дело в том, что Россия – это совсем не СССР. Она не очень богатая, но уже отнюдь не нищая. Она, конечно, не классическая демократия, но уж совершенно точно не тоталитарная. И уж тем более Россия не является информационно закрытой страной: наоборот, она в этом плане «открыта настежь».

Запад сегодня борется не с тем противником, который есть, а с тем, с которым ему удобнее бороться. Гуляющая по интернету сегодня антироссийская пропаганда поражает своей лживостью и тупостью, поэтому и бьет она мимо цели.

Из всего сказанного следует, что Россия тем устойчивее ко всем потрясениям вообще и к западной пропаганде в частности, чем меньше в ней советского. Поэтому для нас смертельно опасна хотя бы частичная советизация – как экономическая, так и политическая.

Особенно удивительно культивирование ностальгии по советскому прошлому применительно к ситуации на Украине. Ведь эта ситуация была бы просто невозможна без Ленина и Сталина, придумавших «союзные республики с правом на отделение». А затем нарисовавших абсолютно искусственную Украинскую ССР, состоящую в основном из чисто русских земель.

После чего «вождь народов» занялся насильственной украинизацией этих исконно русских земель. Для облегчения данного процесса из-за границы были возвращены идеологи украинского национализма типа Михаила Грушевского. Тогда же в икону был превращен «вурдалак» (по точному определению убитого нацистами украинского историка Олеся Бузины) Тарас Шевченко.

Затем был еще Никита Хрущев, не только подаривший Украине Крым, но еще и амнистировавший бандеровцев, которые стали очень быстро и успешно интегрироваться в жизнь советской Украины. И уже с 1970-х годов вести свою пропаганду – сначала на западе республики, а потом и в остальных ее частях.

Тот же Хрущев, а затем и «дорогой Леонид Ильич» целенаправленно тянули все соки из России в пользу стран «социалистического содружества» и «социалистической ориентации», а также в пользу остальных республик СССР.

Причем больше всего доставалось главным русофобам – Прибалтике, Грузии. И, конечно, Украине, выходцами из которой были как Хрущев, так и Брежнев («Путь в никуда», «НВО», 11.08.17).

Поэтому когда в освобожденных городах Донбасса восстанавливаются памятники Ленину и Сталину и улицы их имени – это какая-то дикая политическая шизофрения. Потому что именно эти два деятеля нынешнюю ситуацию и породили.

Перед началом украинской кампании российский президент Владимир Путин совершенно правильно сказал о советских истоках современной Украины и о необходимости ее настоящей декоммунизации. И действительно, было бы крайне необходимо это сделать – причем не только в бывших регионах Украины, но и по всей России. Иначе даже военная победа, до которой нам еще идти и идти, может оказаться пирровой. Если мы не способны извлечь очевиднейшие уроки из собственной совсем недавней истории, она вполне может повториться.

Кстати, нельзя не сказать и о вновь возродившейся идее обратного переименования Волгограда в Сталинград. По этому поводу хочется задать почти риторический вопрос: не благодаря ли «гению товарища Сталина» немцы в 1942 году дошли до Волги и подняли свой флаг на Эльбрусе («Уязвленный патриотизм порождает истерику», «НВО», 02.12.22)? Обратное переименование Волгограда поддерживает гораздо меньше людей, чем кажется авторам этой «замечательной идеи».

То есть абсолютно на пустом месте в общество вносится раскол именно тогда, когда крайне необходимо его сплочение. И опять возникает все тот же классический вопрос: что это – глупость или измена?

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.