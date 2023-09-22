Мир бессмысленный и беспощадный

Демилитаризованная зона делит Корейский полуостров по 38-й параллели. Замораживание украинского конфликта часто предлагают устроить по корейскому варианту, но где провести зону размежевания – разумных предложений не звучит. Фото Владимира Карнозова.

Кому выгодны проекты заморозки украинского конфликта

Результаты так называемого «летнего контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались далеки от ожиданий коллективного Запада. Некоторые политики и эксперты заговорили о возможном мире, причем в качестве образца часто упоминается «корейский вариант». Подготовиться к соответствующему изменению политики западных стран Киеву посоветовало издание Foreign Affairs. По его наблюдениям, на фоне экономического и политического кризисов в США и ЕС постепенно растут антивоенные настроения. Население выражает предпочтение, чтобы государственные средства шли на внутренние потребности, а не поддержку вооруженного конфликта зарубежом. Растет популярность правых партий, в ходе избирательных компаний требующих прекращения помощи киевскому режиму.

США остаются ключевым поставщиком вооружения и военной техники в адрес ВСУ. Если же Вашингтон пересмотрит свою политику, европейские страны не смогут предоставить достаточного замещения. Для ВСУ это будет означать лишения возможности продолжать активные боевые действия. Победа выдвиженца Республиканской партии на президенстких выборах в США приведет к сокращению, если не полной остановке, поставок на Украину. А если новый хозяин Белого Дома захочет пойти на мирные переговоры с Кремлем, он найдет аргументы, убеждающие европейские страны НАТО поддержать подобную инициативу. Словом, по мере продолжения конфликта внутри НАТО намечается раскол, а скорый выход на мирное соглашение позволит его предотвратить.

ЗАМОРОЗКА С НАДЕЖДОЙ НА РЕВАНШ

Очевидно, под этим самым «корейским вариантом» подразумевается военное перемирие без оформления политических итогов конфликта с замораживанием данной ситуации на неопределенный срок.

Впрочем, необходимо заметить, что как раз корейский пример не очень удачен для описания такой модели. Перемирие в Корее 1953 года зафиксировало военную ничью (стороны вернулись к тому, с чего начали войну, линия границы была лишь слегка скорректирована). А 17 сентября 1991 года был, по сути, подведен-таки политический итог конфликта: обе Кореи, Северная и Южная, одновременно стали полноправными членами ООН. Разумеется, каждая из Корей продолжает претендовать на территорию другой, но ту давнюю войну логично считать завершенной. Новая война в Корее, если таковая случится, будет следствием, но не продолжением предыдущей. Не очень понятно, как это применимо к нынешней украинской ситуации.

Между тем современная история дает целый ряд гораздо более подходящих примеров именно таких «заморозок», на которые намекают на Западе – когда фиксируется военное перемирие, но победившая сторона (либо из-за недостатка потенциала, либо из-за политического недомыслия, либо из-за слишком сильного внешнего давления) не добивается политического и юридического оформления своей военной победы. Что позволяет проигравшей стороне начать готовить реванш.

Так, например, и Индия, и Пакистан претендуют на штат Кашмир целиком, но де-факто он поделен примерно пополам по итогам событий 1947–1948 годов. Попытка сторон переиграть ситуацию в 1965 году не принесла им успеха («Кровавый след Британской империи», «НВО» от 21.08.20). Войну 1971 года выиграла Индия, но она велась не за Кашмир («Нью-Дели отмечает одну из самых важных побед», «НВО» от 04.12.20). Ситуация остается в подвешенном состоянии, но ни Дели, ни Исламабад от своих претензий отказываться не собираются. Поэтому возобновление войны представляется лишь вопросом времени («В режиме ожидания Апокалипсиса», «НВО» от 28.04.23).

Максимум примеров заморозки конфликта без его окончательного разрешения дало постсоветское пространство. Так, безнадежно «завис» конфликт в Приднестровье («Несостоявшаяся асимметричная федерация», «НВО» от 26.07.19). У самой Молдавии сил на реванш нет. Привлекать для военного решения вопроса помощь Украины и Румынии Кишинев инстинктивно опасается. Но и мирного политического варианта разрешения конфликта не просматривается.

В начале 1990-х годов Грузия де-факто потеряла Абхазию и Южную Осетию, но Москва не довела военную победу до политического решения («Абхазия: долгий путь к независимости», «НВО» от 28.09.18). Естественно, Тбилиси стал немедленно готовиться к военному реваншу. И предпринял его в августе 2008 года («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО» от 03.08.18). Попытка реванша закончилась для Грузии ожидаемо печально, после чего Москва все-таки признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Но до конца и этот конфликт не решен. Для окончательного решения нужен прием этих двух республик либо в ООН, либо в состав РФ (причем второй вариант желательно также оформить через ООН).

Триумфально выиграв первую войну за Нагорный Карабах («Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья», «НВО» от 15.02.19), Армения добилась, опять же, выгодного военного перемирия, но без политического и юридического закрепления своей победы. Затем на протяжении четверти века представители великих держав нудно и глупо рассказывали, что «карабахский конфликт не имеет военного решения». Хотя было прекрасно понятно, что он не имеет никакого решения, кроме военного.

В итоге осенью 2020 года триумф праздновали уже в Баку («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО» от 27.11.20). Отлично подготовленный военный реванш получился очень впечатляющим. Формально вопрос решен еще не до конца, но нет особых сомнений, что в ближайшее время Ереван оформит окончательную политическую капитуляцию. Если этого почему-то не случится, в 2025 году Баку закроет проблему все тем же военным путем («Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана», «НВО» от 02.06.23).

К той же серии «замороженных конфликтов» относится война в Донбассе 2014–2015 годов. «Минские договоренности» с позиций сегодняшнего дня нельзя расценить иначе как очевидную неудачу российской дипломатии. Нынешняя украинская кампания в самом широком смысле, разумеется, является результатом советской национальной политики («Полураспад Украины», «НВО» от 12.03.21). Но в узком смысле мы сейчас расхлебываем последствия тех самых «минских договоренностей».

Таким образом, замораживание конфликта без политического закрепления его итогов – это гарантия возобновления войны. Реванш проигравшей стороны не всегда оказывается успешным. Но сама по себе попытка реванша практически гарантирована – именно тем, что факт военного поражения никак не оформлен юридически.

ПОДЖИГАТЕЛИ МИРА

Широко разрекламированное «весеннее наступление» Вооруженных сил Украины фактически началось 4 июня. Вместо захвата Бердянска и Мариуполя к середине июня, а Севастополя и Симферополя – к середине июля украинская армия до сих пор убивается о Пятихатке и Работино.

К началу наступления у Украины не было никакого существенного превосходства на суше, к тому же Вооруженные силы РФ сидели за мощными укрепленными линиями. На российской стороне остается и превосходство в воздухе. В связи с этим Пятихатки вместо Севастополя вполне логичны, ожидаемы и естественны. Но почему-то по ту сторону линии фронта ожидали совсем другого.

Через месяц после начала украинского наступления Румыния внезапно потребовала размещения на своей территории немецких войск на постоянной основе. Почему именно немецких – сказать сложно. Видимо, это уже генетическая память о нацистском «братстве по оружию» 1941–1944 годов. Всего интереснее здесь обоснование, которое дал румынский премьер-министр Марчел Чолаку: «Очевидно, что это будет долгосрочный конфликт. Мы все ожидали, что этот конфликт закончится после контрнаступления Украины».

Двумя неделями позже еще более потрясающее откровение выдал один из главных западных лоббистов Украины – министр обороны Великобритании (сейчас уже бывший) Бен Уоллес. Он сказал, что блок НАТО с самого начала готовился к украинскому наступлению «за один день и одну ночь», но при этом никто не задавал себе вопроса, что будет, если «один день и одна ночь превратятся в две недели, три недели, четыре недели. Какие возможности у нас на самом деле имеются в наличии?»

Наконец, в середине августа один из офицеров Вооруженных сил США, который принимал участие в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО ожидали от украинского контрнаступления чуда, которое Украина обещала.

Таким образом, украинская кампания подтвердила то, что давно было ясно любому вменяемому человеку: Североатлантический альянс опасен отнюдь не своей силой. Он опасен своей слабостью в сочетании со стремительно прогрессирующей неадекватностью военно-политического руководства стран, входящих в альянс. Если министр обороны ядерной державы ожидал наступления «за один день и одну ночь», не имея планов даже на две недели, а офицер ядерной сверхдержавы, непосредственно вовлеченной в ход боевых действий, верит в чудо – это по-настоящему страшно.

Румыния, конечно, от великодержавности далека («Потомки римлян воевать не любят», «НВО» от 21.07.23). Но премьер-министр страны, входящей в НАТО и Евросоюз, должен же хоть что-нибудь хоть в чем-нибудь понимать.

Очевидно, что Западу остро необходима передышка – чтобы восстановить свое почти загубленное военное производство и чтобы Вооруженные силы Украины перестали терять и расходовать больше техники и боеприпасов, чем они получают сейчас от Запада. Отсюда и разговоры о возможном перемирии.

Только дело в том, что России выгодна нынешняя ситуация – потому что она как раз теряет техники и расходует боеприпасов меньше, чем производит. Для нее совершенно недопустимо давать противнику малейшую передышку, поскольку это почти гарантированное поражение. А нам нужно выигрывать и забирать территории («Какой мир на Украине нужен России», «НВО» от 30.06.23).

Но прогрессирующая неадекватность Запада никуда не девается. Теперь там уверены, что Россия «по первому свистку» побежит примиряться, даже если ей это совершенно невыгодно. И, конечно, легко согласится на «корейский вариант» либо на «Минск-3».

К этому добавляются разнообразные мирные планы из Китая, Африки и т.д. («Подножка с Востока, спасение с Запада», «НВО» от 10.03.23). Эти стороны занимают в данном конфликте нейтральную позицию и просто хотят его прекращения на любых условиях – чтобы он не мешал вести business as usual.

НЕЧАЯННАЯ ПОМОЩЬ ИЗ КИЕВА

К сожалению, в российской политической элите до сих пор остается немало людей, которые на самом деле готовы примиряться «по первому свистку»: ведь свистнули же с Самого Запада! К счастью, эти люди сегодня уже не доминируют при принятии политических решений. А кроме того, нашим «спасителем» в данном случае является Украина, точнее – ее правящий режим, которому мир не нужен категорически, даже временный.

Украина была экономическим банкротом еще до потери Крыма в 2014 году. Теперь ее экономику полностью содержит Запад, причем это проблема исключительно самого Запада – Украина заведомо никакие долги не вернет никогда, никому и ни при каких обстоятельствах. Несмотря на это, Запад будет безропотно финансировать Киев и дальше, потому что политика важнее экономики.

А в политическом плане Запад сам себя сделал заложником Украины – что в Киеве давно и хорошо поняли и беззастенчиво этим пользуются («Чем дальше в лес, тем слаще вкус победы», «НВО» от 09.06.23). Тем более что сейчас всем представителям военно-политического руководства Украины автоматически выдана Западом индульгенция на совершение любых преступлений, как военных, так и коррупционных. Если война закончится – закончится и эта прекрасная для Киева ситуация.

Огромные экономические и людские потери не имеют для киевского режима никакого значения именно потому, что Запад за все платит и будет платить дальше. Более того, массовая гибель мужского населения, может быть, даже желательна для руководства страны. Жители центральных и восточных регионов могут казаться деятелям киевского режима недостаточно надежными и лояльными – хотя именно они до сих пор составляли большую часть пушечного мяса для не слишком успешного украинского наступления.

Еще более опасны для режима идейные националисты – они слишком пассионарны и всерьез считают себя хозяевами страны, имеющими право на власть в ней. Режим же властью делиться ни с кем не собирается.

Поэтому разговаривать с Москвой Киев готов лишь о выполнении «10 пунктов Зеленского», которые эквивалентны полной и безоговорочной капитуляции России. И это прекрасно – ибо не оставляет российской «партии мира» никаких шансов на успех.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.