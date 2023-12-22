В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)

Кандидат в президенты Словакии Гарабин: Украина может присоединиться к России

Россия никогда не допустит, чтобы даже часть Украины оказалась в НАТО, заявил HD кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин. Ей не нужен новый плацдарм агрессии. После завершения боевых действий не исключено проведение референдума о присоединении Украины к России, считает политик.

Конфликты не возникают сами по себе. За ними всегда стоит жажда прибыли и власти. Их организуют другие державы с помощью спецслужб. Так было и с организацией антиконституционного государственного переворота в Киеве в 2014 году, направленного против России, под руководством США и Великобритании. Для своих целей они намеренно воскресили фашизм, от зверств которого страшно пострадал именно русский народ. Здесь мы видим нарушение международного права. Готовилось прямое вооруженное нападение на Российскую Федерацию. Этого никто и не скрывает. Об этом в эксклюзивной статье для нашего сайта пишет кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, французский президент Франсуа Олланд и, разумеется, бывший украинский президент Петр Порошенко — все они откровенно признали, что намеренно не выполняли минские договоренности, тем самым выигрывая время для основательной подготовки Украины к открытой войне с Россией. Какая наглость и ложь. Теперь Западу будет трудно восстановить свой авторитет и вернуть доверие к себе.

Угроза нависла, но не над Киевом

Угроза нависла над Россией, и поэтому она воспользовалась своим правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. С 2014 года продолжалась гражданская война против русских граждан Украины, в ходе которой Киев убил более 14 тысяч мирных жителей и целенаправленно саботировал обязательные к исполнению минские договоренности, утвержденные Советом безопасности ООН. Россия больше просто не могла это игнорировать. Киевская нелегитимная, коррумпированная фашистская клика, таким образом, затянула собственный украинский народ в войну в интересах Соединенных Штатов Америки.

Словацкой Республике нужно стабильное окружение. Мы должны основываться на нормальных человеческих отношениях с другими славянскими народами, включая украинцев и русских. Да, мы бы хотели дипломатического выхода из сложившейся ситуации, и мы бы хотели прекращения боевых действий, а также политического договора об урегулировании конфликта. Однако хочет ли того руководство в Киеве, которым помыкают из-за рубежа? Над этим вопросом нам стоит хорошенько задуматься, следить за ситуацией и предпринимать меры для обеспечения безопасности наших граждан и нашего государства. Что касается людей, которые бежали, опасаясь за свою безопасность, из-за боевых действий, то Словакия, что вполне естественно, им помогает.

Словакия может помочь и в послевоенном восстановлении Украины

Прекрасной перспективой в этой связи выглядит восстановление отношений и эффективного сотрудничества государств "Вышеградской четверки". Именно этот устоявшийся политический блок соседних государств может положительно влиять на расширение сотрудничества с Украиной. Что касается энергетической безопасности Словакии, то, конечно, правильно искать альтернативные источники. Однако Украина для нас крайне важна, помимо прочего, и из-за транзита российского газа, который ввиду его стоимости и стабильности незаменим для Словакии.

Давайте задумаемся над тем, каким будет результат этого вооруженного конфликта, как события могут развиваться дальше и что все это принесет нам с вами. Конечно, уже глупо верить, что все успокоится и будет, как десять лет назад. Возвращение добровольно отделившихся республик: Донецкой и Луганской, а также Крыма, Запорожской и Херсонской областей, как и восстановления Украины в прежних границах, ждать не стоит. Как мне кажется, жители этих регионов не видят причин возвращаться туда, где их совершенно откровенно ненавидят и отвергают только потому, что они русские.

Процветающая коррупция

Я считаю неправильным, что Европейский Союз сегодня дает Украине ложную надежду на ее скорое вступление в союз. Мы знаем, что Украина не самостоятельное суверенное государство, как остальные члены ЕС. Нет, ею напрямую руководят и полностью ее финансируют США. Она вся насквозь коррумпирована. Там не соблюдаются ни права человека, ни права меньшинств. На Украине не работают государственные институты, а полиция, прокуратура и суды не способны выполнять свои обязанности. Все свободные СМИ, собственное мнение и политические партии запрещены. Государственная собственность разворовывается с невероятной скоростью. Колоссальный государственный долг, такой как у Украины, не позволил бы вступить в ЕС ни одному государству. Украину нельзя признать годным государством. Давайте говорить откровенно. Упрямо и бессмысленно поддерживая боевые действия на Украине, поставляя оружие и финансируя правительство в Киеве, мы, то есть наша страна и весь Европейский Союз, осознанно или по чьему-то приказу довели Украину до полного экономического краха и сделали ее абсолютно зависимой от помощи из-за рубежа.

Украину придется восстанавливать

На какие деньги? Кто этим будет заниматься? Германия удивительно смирилась с террористическим актом, которым еще недавно публично грозил президент США Джо Байден. США и Норвегия уничтожили "Северный поток" и поставили таким образом Германию на колени. Своего партнера по НАТО. Германия стала энергетически зависимой от США и вместе с тем потеряла свою промышленность, потеряла свой статус локомотива Европы и перестала быть конкурентом Соединенных Штатов Америки. Кто возьмется за восстановление Украины? И сколько оно займет? Украина полностью разворована. У нее нет ничего, кроме гигантских долгов и обнищавшего народа. Возьмусь предположить, что как только закончится вооруженный конфликт на Украине, ни одно европейское государство, возможно, кроме нас, не поспешит взяться за ее восстановление. Напротив, скорее всего, найдутся спекулянты и такие страны, которые попытаются присвоить себе часть собственности на Украине, пока она будет еще слаба.

Позволю себе еще некоторые предположения относительно ближайшего будущего. Включиться в восстановление Украины, скорее всего, смогут только избранные государства. Вероятно, с согласия России. Думаю, что так оно и будет. Останется ли Украина еще самостоятельной? Правда в том, что Россия не раз в прошлом подчеркивала, что не хочет вступления Украины в Североатлантический альянс. Москва хочет, чтобы Украина была нейтральным государством. Но, насколько мне известно, Россия не против вступления Украины в Европейский Союз. Россияне только отмечали, что это осложнит процессы на общем рынке Украины и России, поскольку у России с Евросоюзом не подписаны соглашения об общем рынке. Однако с тех пор ситуация очень изменилась. Россия просто не верит Западу. Боевые действия, что закономерно, вскоре закончатся, и это очень хорошо. Но реальное политическое и экономическое восстановление, а также возвращение нейтральной Украины к нормальной мирной жизни начнется только тогда, когда будет выполнена поставленная Россией цель специальной военной операции — денацификация украинского общества.

От нас, Европейского Союза, в этой связи потребуется пересмотреть реальные планы. ЕС при всем желании не сможет компенсировать неработающее государство на Украине. Кроме того, у ЕС как международной организации нет на это мандата, как и органов и институтов, которые могли бы обеспечить эффективную работу государственных механизмов, юстиции, органов правопорядка, системы образования и здравоохранения, как и армии. Все это означает только одно. Кому-то другому придется помочь Украине восстановить демократический порядок, гарантировать проведение новых свободных выборов и помочь собственным примером мобилизовать остатки общества, чтобы упорным трудом люди создали себе и новым поколениям будущее в этой стране.

Авантюра США и Великобритании с финансированием и организацией антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году, о котором я говорил выше, эти страны политически дисквалифицирует из процесса. Ведь они продолжили бы подзуживать Киев, как и раньше, стравливая славян со славянами. Поэтому, как я думаю, Россия больше не даст себя одурачить. США хотят возложить бремя этого уже послевоенного конфликта полностью на плечи Европейского Союза, а сами, что типично для США, хотят умыть руки. Я не хочу выступать в роли зловещего провидца, но могу сказать, помня, как европейские государства отнеслись, например, к незаконной агрессии НАТО против Югославии, или к ударам по Сирии, Ливии, или к попытке устроить переворот в Белоруссии, что к добрым намерениям Североатлантического альянса и ЕС нужно относиться с осторожностью.

Откуда же сегодня взялись сладкие речи о необходимости немедленно примириться, начать переговоры? Кое-кто даже готов согласиться на то, чтобы некоторые территории Украины присоединились к России. Не я один не вижу причин, чтобы побеждающая сторона начинала переговоры о мире. Предложение Москвы в Стамбуле в 2022 году Запад уже отверг устами премьера Великобритании Бориса Джонсона, когда Западу казалось — он уже скоро победит Россию на поле боя или устроит переворот в Москве.

Поэтому можно предположить, что ничего кроме безусловной капитуляции Украины Россия не захочет. Если мы в НАТО будем упорно твердить, что после завершения боевых действий, остаток Украины немедленно примем в НАТО, нравится это Москве или нет, то мы должны знать, что Россия этого никогда не допустит. В таком случае Россия просто возьмет все управление оставшейся территорией Украины на себя. Россия и сама может постепенно помочь ей восстановиться и благодаря положительным результатам тем самым завоевать симпатию местных жителей. Кроме того, возможно проведение новых выборов, а может, и референдума о присоединении Украины к России. Как бы там ни было, Российская Федерация уже не допустит, чтобы Украина еще когда-нибудь превратилась бы в плацдарм для агрессии против России. Чтобы понимать это, не нужно быть провидцем.

Кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин

Текст подготовил Иван Мигале (Ivan Mihale)