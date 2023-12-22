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Военное обозрение

«Обеспечит наблюдение за всем небом страны»: Молдова получила французский радар обнаружения целей GM200

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Источник изображения: topwar.ru

В мае 2022 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Молдове «необходимо оказать военную поддержку» для противостояния «возможным действиям по дестабилизации или даже угрозе ее территориальной целостности».

С тех пор ряд стран ЕС взяли на себя обязательство укрепить вооруженные силы страны. Недавно они, например, получили БТР Piranha III, приобретенные Германией у Дании, в то время как Франция доставила в Кишинев «первую партию военной помощи», включая амуницию, пехотное вооружение и боеприпасы.

Помимо этого, мы проведем аудит средств противовоздушной обороны, чтобы помочь повысить безопасность молдавского неба

- заявляли в Минобороны Франции.

По всей видимости, по итогам этого «аудита» в Молдову был доставлен радар обнаружения целей Ground Master 200 от французской компании Thales, приобретенный Кишиневом на коммерческой основе. Об этом 20 декабря сообщили в военном ведомстве Молдовы.

Нарушения воздушного пространства нашего государства, наблюдающиеся в последнее время, напомнили властям о насущной необходимости укрепить наш оборонный потенциал. GM200 позволит обеспечить наблюдение за всем воздушным пространством страны

- заявил министр обороны Анатолий Носатый.

Как указывается в издании Opex360, GM200 обладает возможностью обнаруживать и отслеживать цели, движущиеся как на малых, так и на очень больших высотах, во всех типах окружающей среды.

Однако даже получив возможность обнаружения угроз, Молдова не обладает средствами для их устранения, так как все истребители МиГ-29, которыми она располагала в 1990-х годах, были списаны или перепроданы из-за невозможности их обслуживания. Теперь вся боевая авиация страны представлена несколькими вертолетами Ми-8

- отмечается в издании.

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Страны
Германия
Дания
Молдавия
Франция
Продукция
Ми-8
Компании
Thales
Проекты
Piranha
Евросоюз
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