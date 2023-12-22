Украина изменила суть ЕС: "единый" блок разрывают исключения из правил (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: исключения из правил подорвали политику всеобщего консенсуса ЕС

Протест Венгрии против выделения средств Украине со стороны ЕС говорит о том, что европейские страны стремятся к автономии и защите собственных интересов, отметили аналитики в беседе с Al Jazeera. Еще один пример тому –антироссийские санкции, которые могут соблюдать не все члены блока, что также подрывает его единство.

Несмотря на то, что ЕС пригласил Украину на переговоры о членстве в блоке, после года исключительного единства в этом вопросе, теперь среди европейцев наблюдаются глубокие разногласия.

На этой неделе Европейский союз приветствовал свой следующий этап расширения как политическую победу, когда его лидеры пригласили Украину начать переговоры о ее членстве в блоке.

Это приглашение, также направленное Молдавии, стало сигналом для России о том, что Евросоюз будет защищать право бывших советских республик выбирать прозападную ориентацию. Крепко ухватившись за Кавказ, Европейский совет также признал Грузию страной-кандидатом в ЕС.

Эти шаги были предприняты вопреки возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который стоял особняком, утверждая, что финансовые ресурсы Европейского союза должны быть сохранены для расходов нынешних членов блока.

Орбана убедили покинуть зал заседаний, чтобы остальные 26 стран ЕС могли приступить к принятию решения о расширении союза. Но отважный венгр стоял на своем, блокируя одобрение пакета финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов) в течение следующих четырех лет. Одобрение отдельной военной поддержки в размере 20 миллиардов евро (22 миллиардов долларов) также остается в подвешенном состоянии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва была впечатлена позицией Будапешта.

“Венгрия суверенная страна, у Венгрии свои интересы, и Венгрия, в отличие от многих стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает”, – сказал Песков.

В течение первого года конфликта на Украине, казалось, ЕС получил долгожданную дозу политической зрелости и единства. Он заморозил российские финансовые активы на 300 миллиардов долларов, ввел 11 пакетов санкций против России, предоставил Украине военную и финансовую помощь в размере 85 миллиардов евро (93 миллиардов долларов) и ускорил свой переход на возобновляемые источники энергии, поскольку отказался от российской нефти и газа.

Тем не менее европейское единство и решимость, похоже, пошатнулись на второй год конфликта, отметили аналитики в беседе с "Аль-Джазирой".

По 12-ому пакету санкций велись сложные переговоры, прежде чем он был окончательно одобрен 14 декабря, причем ключевым вопросом был импорт российских алмазов. По данным аналитического центра Ember, занимающегося вопросами энергетики, темпы Европы по переходе на альтернативные источники энергии замедлились: в 2022 году они увеличились на 20%, а в этом году составили лишь 12%.

И, как показал декабрьский саммит ЕС, разногласия по поводу выделения средств для Украины сохраняются. Наиболее заметно, что Европа не достигла значительного прогресса в направлении более надежной общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), продолжая доверять свою защиту НАТО.

Каждый хочет стать исключением

ЕС работает на основе всеобщего консенсуса по основным вопросам, где один член может заблокировать решение всего блока.

“Мы наблюдаем уникальный феномен, когда некоторые страны хотят определить себя как средние державы, действовать автономно в той или иной области политики и отказываются вписываться в рамки бинарного принятия решений, – сказал "Аль-Джазире" Йенс Бастиан, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности. – Это не пример политической зрелости, это пример растущего транзакционализма”.

Венгрия, например, воспользовалась своим правом вето, чтобы потребовать выделения десяти миллиардов евро (11 миллиардов долларов), то есть трети средств, которые Европейская комиссия удерживала, чтобы заставить страну сократить политическое вмешательство в работу ее судебной системы.

Пакеты санкций ЕС изобилуют подобным трансакционализмом, отметил Йенс Бастиан.

Чешская Республика призвала Евросоюз снять запрет на импорт российской стали, утверждая, что ей нужны тяжелые стальные листы для строительства мостов.

“Она попросила снять запрет не на один или два года, а до 2028 года. У вас было два года [конфликта], чтобы пересмотреть свои мощности по производству стали”, – сказал эксперт.

ЕС до сих пор не рассматривал вопрос о запрете на ввоз российских алмазов из-за опасений по поводу того, как это повлияет на бельгийскую экономику. Около 90% необработанных алмазов в мире ограняются в бельгийском городе Антверпен.

И когда год назад ЕС запретил импорт российской нефти, Венгрия, Словакия и Чехия были освобождены от соблюдения этого ограничения, поскольку они не имеют выхода к морю и не могут получать сырую нефть, перевозимую танкерами.

“Я не припомню, чтобы ЕС когда-либо наказывал кого-либо из своих членов за нарушение санкций. И одна из причин заключается в том, что само количество исключений очень велико”, – подчеркнул Йенс Бастиан.

Может ли ЕС измениться?

Нежелание терпеть негативные последствия нигде не проявился яснее, чем в отказе многих членов ЕС значительно увеличить свои оборонные бюджеты.

Германия торжественно объявила об увеличении расходов на оборону на сто миллиардов евро (110 миллиардов долларов), когда начался конфликт на Украине. Предполагалось, что эти деньги будут потрачены за два года, но большая их часть еще не была заложена в бюджет.

В прошлом месяце Конституционный суд Германии постановил министру финансов Кристиану Линднеру, что он должен сократить бюджет на 2024 год на 60 миллиардов евро (66 миллиардов долларов), выделенных на "зеленые инициативы".

Все дело в том, что страна имеет конституционное обязательство ограничить ежегодный дефицит федерального бюджета до 0,35% от ВВП, а расходы на Украину, восстановление национальной обороны, субсидирование энергоэффективности домашних хозяйств и переход к "зеленой энергетике" – все это требует финансирования.

Это проблема для Европейского союза, который рассчитывает на то, что Берлин как крупнейшая экономика позволит повысить автономность блока в сфере безопасности.

“Германия многое пообещала, но ей еще предстоит выполнить свои обязательства”, – сказала "Аль-Джазире" Минна Аландер, научный сотрудник Финского института международных отношений и специалист по внешней политике Германии и политике в сфере безопасности.

“Все сводится к вопросу, хотим ли мы сохранить этот предел дефицита федерального бюджета, готовы ли мы изменить политику в соответствии с потребностями, которые у нас есть сейчас. На данный момент нет... У нас нет ощущения, что это срочно необходимо", – добавила Аландер.

Она отметила, что это подрывает доверие союзников к Берлину.

Геополитический союз

Со времен Второй мировой войны Европа не была – и не рассматривала себя – в качестве крупной геополитической силы, уступив этот статус США и СССР во время холодной войны.

В период с 2002 по 2005 год попытки ввести голосование квалифицированным большинством в Европейском совете, что сделало бы невозможным для любого члена наложить вето на то или иное решение, потерпели неудачу. Если бы они увенчались успехом, Европа теперь была бы в состоянии принимать внешнеполитические решения большинством голосов и не была бы стеснена ни одним членом, будь то Венгрией или кем-либо другим. Это, в свою очередь, позволило бы ЕС позиционировать себя как геополитический союз – об этом особенно любит говорить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Квалифицированное большинство жизненно важно в разнородном блоке, где восприятие угроз сильно различается, подчеркнула Аландер.

“Европейские страны имеют очень разные взгляды на то, что является наибольшей угрозой их национальной безопасности”, – сказала она.

Во время конфликта на Украине государства ЕС, расположенные вокруг Северного и Балтийского морей, наиболее решительно выступали за общую внешнюю политику и укрепление безопасности, будучи обеспокоенными потенциальными угрозами со стороны России. Они утверждали, что если Путин добьется своего на Украине, они могут стать следующей мишенью, поскольку он якобы пытается вернуть бывшие страны Варшавского договора в зону влияния Москвы.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство голосов за расширение членства ЕС за счет Украины сильно разнится – и даже в Дании и Польше, среди самых ярых сторонников Киева, одобрение этой перспективы не превысило 50%.

“Мы стали свидетелями рождения геополитического союза, который поддерживает Украину, противостоит России, отвечает напористому Китаю и инвестирует в партнерские отношения”, – заявила фон дер Ляйен в сентябре.

Минна Аландер считает, что это сейчас необходимо, поскольку США не могут постоянно обеспечивать безопасность Европы.

“Наиболее вероятное, что произойдет, – это то, что поддержка Украины со стороны Америки станет более условной и менее надежной, – сказала она. – Возможно, в следующем году нам придется играть более важную роль”.

Автор: Джон Псаропулос (John Psaropoulos)