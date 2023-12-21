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РИА Новости

СМИ: США хотят сформировать в Красном море "коридор безопасности" для судов

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Эскадренный миноносец ВМС США.. Архивное фото
Эскадренный миноносец ВМС США.. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea

FT: США и союзники хотят обеспечить безопасность судоходства в Красном море

МОСКВА, 20 декабря/ Радио Sputnik. США и еще как минимум пять союзников Вашингтона намерены образовать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, пишет британская газета The Financial Times.

В рамках плана, согласно статье, ожидается, что корабли НАТО вместо сопровождения судов с конвоями будут защищать гражданские суда от возможных атак дронов и ракет, выпущенных йеменскими хуситами.

"В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

Источник газеты из США добавил, что план на данный момент находится на ранних этапах и может измениться.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива от атак хуситов на торговые суда, в связи с чем многие компании по организации морских перевозок были вынуждены прекратить использовать маршруты через названную акваторию.

В операции, по словам американского министра, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Радио Sputnik накануне сообщило, что хуситы пригрозили атаковать в Красном море суда стран – участников коалиции под эгидой США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Великобритания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
США
Франция
Проекты
NATO
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