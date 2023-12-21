Замглавы Пентагона: Армии США в ближайшие два года понадобятся тысячи БПЛА для противостояния КНР

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Пентагон намеревается активно закупать и ставить на вооружение все большее количество беспилотных летательных аппаратов инновационного типа различных классов. Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс считает, что армии США в ближайшие два года понадобятся тысячи БПЛА, чтобы противостоять Китаю.

Разработкой и производством беспилотных и безэкипажных систем будут заниматься частные американские компании в рамках программы Минобороны США Replicator. Однако у столь амбициозных планов могут возникнуть определенные сложности, считает автор статьи, опубликованной в военно-аналитическом издании Defense News.

Одной из крупнейших проблем реализации проектов в рамках инициативы Replicator является финансирование. Замглавы Пентагона призналась, что деньги на инициативу уже выделены в программах по всем службам, но большая часть средств зарезервирована для исследований, разработок, тестирования и оценки, а не для закупок.

Выделение дополнительных средств на перспективную программу запуска в серию беспилотников потребует одобрения Конгресса, который еще не утвердил годовой бюджет Министерства обороны. Без этого, признал представитель Пентагона, финансирование Replicator будет затруднено.

Еще одно препятствие связано со способностью Пентагона работать с коммерческими компаниями в новом темпе и масштабе, отмечает автор статьи. На рынке коммерческих беспилотных летательных аппаратов доминирует КНР, китайские компании лидируют и в поставках в другие страны компонентов для производства БПЛА. Однако американские производители беспилотников не могут полагаться в своих цепочках поставок на ту самую страну, против которой разработан Replicator. Соответственно, на выстраивание всей производственной логистики внутри США потребуется дополнительное время.

Многие американские компании сообщили Defense News, что расширяют свои производственные линии по выпуску беспилотников, но ни одна не сказала, что анонс Replicator стал катализатором этих процессов. Причина в том, что Пентагон до сей поры не готов даже к обсуждению, а не то что заключению, контрактов на разработку и серийное производство БПЛА. Минобороны США не может озвучить конкретные требования, параметры и объемы готовых беспилотников, которые готов закупать в рамках новой программы.

Если вы будете ждать, пока не получите на руки контракт от Министерства обороны, вы, вероятно, не уложитесь в сроки от 18 до 24 месяцев

— заявил изданию коммерческий директор производителя морских беспилотных аппаратов Saronic Роб Леман.

Есть сложности и с привлечением частных инвестиций в поддержку инициативы Пентагона. Некоторые венчурные капиталисты сообщили Defense News, что предостерегают свои компании от вложений в программу Replicator до тех пор, пока правительство не предоставит более подробную информацию о долгосрочных перспективах развития этого проекта и точные данные потребностей Минобороны в БПЛА.

Некоторые эксперты считают, что без развития таких программ, как Replicator, армия США не сможет эффективно противостоять Китаю, который по данным американской разведки готовит военное вторжение на Тайвань в 2027 году. С ними не согласны другие аналитики и бывшие чиновники Пентагона, которые сомневаются, что небольшие беспилотники могли бы помочь защитить Тайвань, где американским войскам пришлось бы преодолевать сотни миль, чтобы даже добраться до островного государства. Пример конфликта на Украине, где БПЛА играют существенную роль в боевых действиях, в случае окруженного со всех сторон водой острова не совсем приемлем.

Помимо прочего, Пентагону необходимо будет научиться развертывать эти транспортные средства, эксплуатировать их наряду с другими системами и заставить их работать вместе с общей сетью командования и контроля — непростая задача, когда они производятся несколькими компаниями

— заключает автор статьи в Defense News.