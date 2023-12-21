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В изобилии переданная украинской армии западная военная техника выходит из строя из-за длительного использования в боевых условиях. Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

По словам немецкого эксперта, его источники среди боевиков киевского режима утверждают, что тяжелое положение ВСУ обусловлено не только нехваткой 155- и 152-мм артиллерийских боеприпасов, а также непригодным для использования состоянием западных вооружений и военной техники. В частности, западные самоходные гаубицы не созданы для длительных боевых действий, а рассчитаны лишь на кратковременные миссии.

Таким образом Репке прокомментировал слова украинского замминистра обороны, заявившего, что Киев намеревается компенсировать растущий дефицит артиллерийских снарядов массовым производством беспилотников.

По словам заместителя руководителя украинского военного ведомства, ВПК страны не в состоянии обеспечить достаточные объемы производства 155-мм снарядов, однако Киев рассчитывает нарастить производственные мощности для того, чтобы иметь возможность восполнить дефицит, вызванный резким уменьшением западных поставок вооружений и боеприпасов.

Испытываемый ВСУ снарядный голод обострился, помимо прочих факторов, вследствие точных ударов ВС РФ по украинским военным складам, расположенным в тылу и глубине фронта. По мнению ряда экспертов, из-за нехватки подготовленных резервов, вооружений и боеприпасов Украина рискует полностью утратить инициативу не только в наступательных, но и в оборонительных действиях.