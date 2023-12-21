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ТАСС

WP: США смогут поставлять больше средств ПВО Киеву при экспорте ракет из Японии

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Cистема противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 в Токио
Cистема противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 в Токио.
Источник изображения: © AP Photo, Itsuo Inouye

По данным газеты, Токио на этой неделе может смягчить правила экспорта вооружений

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может увеличить объемы поставок средств противоракетной обороны на Украину в случае экспорта в США из Японии боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Как отмечается в материале, ожидается, что Япония на этой неделе смягчит правила экспорта вооружений. Данный шаг позволит Токио "поставить в США несколько десятков ракет Patriot, что восполнит запасы Вашингтона". Это, как подчеркивается в публикации, даст американской стороне возможность "направить больше новейших средств ПВО Украине".

В статье уточняется, что Токио не будет направлять ракеты-перехватчики "напрямую Украине". Как следует из публикации, "вместо этого Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет Соединенным Штатам", чтобы они могли восполнить свои запасы, в том числе предназначенные для Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам источника газеты из числа должностных лиц, в Японии "относительно скоро" решат, сколько ракет-перехватчиков могут передать США. В публикации не уточняется, о каком именно увеличении объемов поставок средств ПВО на Украину Вашингтоном в этом случае будет идти речь.

Как передавало ранее со ссылкой на источники агентство Kyodo, правительство Японии в рамках предстоящего смягчения правил экспорта вооружений намерено разрешить поставки в США комплексов Patriot PAC-3, которые производятся по лицензии.

15 декабря генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио, что Япония планирует разрешить поставки всего оборонного оборудования, произведенного по зарубежным лицензиям, в государства, где базируются обладатели патентов на них. Действующие правила разрешают экспорт оборонного оборудования для таких целей, как спасательные операции, транспортировка, наблюдение и разминирование. Кроме того, Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают сейчас только США. 

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Страны
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
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