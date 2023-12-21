Британский флот получил первые противокорабельные ракеты NSM

Как сообщают СМИ, первый корабль военно-морских сил Великобритании получил новый противокорабельный ракетный комплекс NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской группы Kongsberg. Им стал фрегат F 82 Somerset типа 23, который прибыл 18 декабря 2023 года в британскую военно-морскую базу Девонпорт с двумя установленными четырехконтейнерными пусковыми установками ракет NSM из Норвегии, где на норвежской военно-морской базе Хоконсверн c начала декабря и была произведена установка этих ракет на этот фрегат на место снятых пусковых установок противокорабельных ракет Harpoon Block 1C.

Прибытие в Девонпорт фрегата F 82 Somerset типа 23 ВМС Великобритании, оснащенного двумя четырехконтейнерными пусковыми установками новых противокорабельных ракет Kongsberg NSM, 18.12.2023 (c) Westward Shipping News

Фактически фрегат Somerset был переоборудован для несения и применения ракет NSM еще во время посещения Хоконсверна в январе 2023 года, но сами ракеты получил только теперь.

ВМС Великобритании заявили, что "HMS Somerset получил первую партию поставленных Королевскому флоту ракет Naval Strike Missile, достигнув стадии начальной боевой готовности (IOC) с этим комплексом вооружения, что ознаменовало новую главу в наступательных возможностях надводного флота. Эта веха гарантирует, что флот сохранит возможность нанесения надводных ударов после того, как Harpoon будут сняты с вооружения", и что "завершение комплексных испытаний завершится боевыми стрельбами и полной эксплуатационной приемкой в ​​2024 году".

Напомним, что министерства обороны Великобритании и Норвегии в ноябре 2022 года заключили межправительственнное соглашение о принятии на вооружение ВМС Великобритании противокорабельной / крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской группы Kongsberg и о поставках этих ракет Великобритании. В британском флоте ракеты NSM должны заменить устаревшие американские противокорабельные ракеты Boeing RGM-84D Harpoon Block 1C (британское обозначение GWS 60), окончательное снятие которых с вооружения кораблей ВМС Великобритании было запланировано к концу 2023 года, хотя, видимо, частично срок службы последних будет продлен до 2026 года. Тогда же министерство обороны Великобритании заявило, что вскоре начнутся работы по установке ракетного комплекса NSM на трех британских кораблях одновременно, и что на первом британском корабле комплекс NSM должен достичь боеготовности "чуть более чем через 12 месяцев" - что и было выполнено.

ВМС Великобритании планируют установку ракет NSM вместо ракет Harpoon на 11 действующих кораблях Королевского флота - эсминцах типа 45 (типа Daring) и фрегатах типа 23 - без указания распределения их по типам. На начало 2023 года ракетами Harpoon были оснащены все 12 остающихся в боевом составе британского флота фрегатов типа 23 и три из шести эсминцев типа 45 (Daring, Diamond и Duncan). Видимо, на части фрегатов типа 23 установка нового ракетного комплекса не планируется ввиду их относительно скорого списания.

ерспективные британские фрегаты типов 26 и 31 по планам должны быть вооружены новой противокорабельной и крылатой ракетой, создаваемой объединением MBDA в рамках совместно британо-французской программы FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), однако, поскольку поступление ее на вооружение сейчас считается возможным не ранее начала-середины 2030-х годов, то не исключено, что ракеты NSM в итоге "переедут" и на новые британские фрегаты.

Вопрос о замене закупленных в 1980-е годы (начало поставок в 1984 году) ракет Harpoon Block 1C в ВМС Великобритании тянется уже длительное время, вызвав работы по продлению срока службы Harpoon до конца 2023 года. В марте 2019 года ВМС Великобритании начали программу Interim Surface-to-Surface Guided Weapon (I-SSGW) выбора "временной" противокорабельной ракеты для замены ракет Harpoon до поступления на вооружения ракет FC/ASW. Фаворитом по программе I-SSGW считалась все та же NSM, однако в конце 2021 года программа I-SSGW была отменена по финансовым соображениям, в очередной раз вызвав опасения, что корабли ВМС Великобритании останутся с 2023 года на десятилетие без противокорабельного оружия. Но после начала войны на Украине и убедительных успехов противокорабельных ракет в ней, британское министерство обороны негласно возобновило проект "срочной" закупки ПКР на замену Harpoon.

Ракета NSM поступает на вооружение ВМС Норвегии с 2012 года, и к настоящему времени приобретена также ВМС США и Польши (в составе береговых ракетных комплексов). Великобритания таким образом стала четвертым фактическим получателем ракет NSM. Кроме того, ракеты NSM заказаны либо выбраны для закупок также Германией, Румынией, Малайзией, Канадой, Австралией, Испанией, Нидерландами, Бельгией, Латвией и Индонезией.

Ракетный комплекс NSM способен поражать как надводные, так и наземные цели, и имеет дальность стрельбы при высотном профиле полета более 500 км.

Четырехконтейнерные пусковые установки новых противокорабельных ракет Kongsberg NSM на фрегате F 82 Somerset типа 23 ВМС Великобритании. Верхнее фото - в норвежской военно-морской базе Хоконсверн, где и была произведена установка ракет NSM, декабрь 2023 года; нижнее фото - по прибытии в Девонпорт, 18.12.2023 (c) ВМС Норвегии и Westward Shipping News