Дальность стрельбы ракеты NSM

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Дальность стрельбы КР NSM

Коллеги bmpd пишут в "Польша ведёт переговоры о передаче Украине берегового ракетного комплекса NDR с ракетами NSM":

Цитата: В своем особом комментарии польский ресурс Defence24.pl прямо указывает, что фактическая дальность ракет NSM (официально расплывчато обозначаемая как "более 200 км") позволит украинской стороне с нынешней линии фронта нанести удар по Севастополю (от Херсона до Севастополя 230 км по прямой).

Практические стрельбы КР NSM по морской цели из пусковой установки берегового ракетного дивизиона ВМС Польши (полигон "Аннёйя", Норвегия, июнь 2016 г.) © скриншот с видео Polska Zbrojna

Ваш покорный слуга уже много лет повторяет как мантру некогда вычитанные и бережно сохраненные слова с одного из иностранных профильных форумов. Когда Солнце светило ярче, трава была зеленее и ветер дул в другую сторону там о-о-очень много разного интересного можно было найти, чего уже даже Интернет не помнит. ЕМНИС, тогда речь шла о требуемых характеристиках ракеты кагбэ еще не из ТТЗ МО Норвегии 2000-х годов.

Цитата: Большинство источников указывают дальность стрельбы NSM в 185 километров. Но это не совсем правильно <…> дальность более 100 морских миль (то есть, те самые 185 километров) NSM имеет с маловысотным профилем полета. Но при большой высоте на маршевом участке дальность может достигать 300 миль, что дает 555 километров.

Разумеется, при комбинированном профиле с активным маневриванием по высоте, курсу и скорости получится меньше и даже намного. Но максимально возможную дальность нужно иметь в виду на уровне до 500 км, потому что американская армия рассматривала возможность закупки NSM еще до выхода США из договора РСМД, а там нижняя планка ограничений именно такая была.