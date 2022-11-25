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Британский флот будет вооружен противокорабельными ракетами NSM

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Министерства обороны Великобритании и Норвегии 23 ноября 2022 года объявили о достижении межправительственнного соглашения о принятии на вооружение военно-морских сил Великобритании противокорабельной ракеты NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской группы Kongsberg и о поставках этих ракет Великобритании. В британском флоте ракеты NSM должны заменить устаревшие американские противокорабельные ракеты Boeing RGM-84D Harpoon Block 1C (британское обозначение GWS 60), окончательное снятие которых с вооружения кораблей ВМС Великобритании запланировано к концу 2023 года.

Художественное изображение запуска противокорабельной ракеты Kongsberg NSM с фрегата типа 23 ВМС Великобритании (с) www.navylookout.com

ВМС Великобритании сообщили, что планируют установку ракет NSM вместо ракет Harpoon на 11 действующих кораблях Королевского флота - эсминцах типа 45 (типа Daring) и фрегатах типа 23 - без указания распределения их по типам. Сейчас ракетами Harpoon оснащены все 12 остающихся в боевом составе британского флота фрегатов типа 23 и три из шести эсминцев типа 45 (Daring, Diamond и Duncan). Видимо, на части фрегатов типа 23 установка нового ракетного комплекса не планируется ввиду их относительно скорого списания. Министерство обороны Великобритании сообщило, что вскоре начнутся работы по установке ракетного комплекса NSM на трех британских кораблях одновременно, и что на первом британском корабле комплекс NSM должен достичь боеготовности "чуть более чем через 12 месяцев".

Перспективные британские фрегаты типов 26 и 31 по планам должны быть вооружены новой противокорабельной и крылатой ракетой, создаваемой объединением MBDA в рамках совместно британо-французской программы FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), однако, поскольку поступление ее на вооружение сейчас считается возможным не ранее начала-середины 2030-х годов, то не исключено, что ракеты NSM в итоге "переедут" и на новые британские фрегаты.

Сама группа Kongsberg приветствовала решение министерства обороны Великобритании, но заявила, что "не может предоставить никаких дополнительных комментариев относительно потенциального размера этого контракта".

Вопрос о замене закупленных в 1980-е годы (начало поставок в 1984 году) ракет Harpoon Block 1C в ВМС Великобритании тянется уже длительное время, вызвав работы по продлению срока службы Harpoon до конца 2023 года. В марте 2019 года ВМС Великобритании начали программу Interim Surface-to-Surface Guided Weapon (I-SSGW) выбора "временной" противокорабельной ракеты для замены ракет Harpoon до поступления на вооружения ракет FC/ASW. Фаворитом по программе I-SSGW считалась все та же NSM, однако в конце 2021 года программа I-SSGW была отменена по финансовым соображениям, в очередной раз вызвав опасения, что корабли ВМС Великобритании останутся с 2023 года на десятилетие без противокорабельного оружия. Но после начала войны на Украине и убедительных успехов противокорабельных ракет в ней, британское министерство обороны негласно возобновило проект "срочной" закупки ПКР на замену Harpoon.

Ракета NSM поступает на вооружение ВМС Норвегии с 2012 года, и к настоящему времени приобретена также ВМС США (для оснащения кораблей LCS) и Польши (в составе береговых ракетных комплексов). Кроме того, ракеты NSM заказаны либо выбраны для закупок также Германией, Румынией, Малайзией, Канадой, Австралией, Испанией, и теперь Великобританией.

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