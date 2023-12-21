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Военное обозрение

Траты Японии на оборону в 2024 году достигнут рекордной для страны суммы в 54 миллиарда долларов

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Солдаты Амфибийной бригады быстрого развертывания Сухопутных сил самообороны Японии
Солдаты Амфибийной бригады быстрого развертывания Сухопутных сил самообороны Японии.
Источник изображения: © REUTERS/Issei Kato

Япония завершает разработку планов по выделению самого крупного в её истории оборонного бюджета в размере 7,7 триллиона иен (54 миллиарда долларов) на 2024 финансовый год, сообщает The Japan Times. По словам источников в правительстве, обнародовавших на днях эту информацию, такое существенное увеличение бюджета является важнейшим компонентом комплексной стратегии по укреплению военного потенциала страны в ответ на сложную ситуацию в области региональной безопасности.

Сумма, которая значительно превышает предыдущий прошлогодний рекорд в 6,8 триллиона йен, включает расходы, предназначенные для приобретения отечественных ракет большой дальности. Эти расходы являются ключевым компонентом стратегии японского правительства по развитию способности атаковать вражеские территории.

- комментирует The Japan Times.

Движущие факторы такого роста многогранны. Прежде всего, в Токио заявляют, что серьезную озабоченность продолжают вызывать географическая близость Японии к Северной Корее и постоянные угрозы безопасности, исходящие от, видите ли, непредсказуемого режима в Пхеньяне. Кроме того, заявлено, что тревогу у Токио (читаем - у Вашингтона) вызывает расширение военного потенциала Китая и его территориальная напористость в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В следующем году правительство Японии выделит 96,1 миллиарда йен на приобретение модернизированной версии управляемой ракеты класса «земля-корабль» Тип-12 Сухопутных сил самообороны. Развертывание этой усовершенствованной ракеты увеличенной дальности запланировано на 2025 финансовый год, на год раньше первоначального плана.

Кроме этого, The Japan Times пишет, что бюджет включает 64 миллиарда йен на совместные усилия Великобритании и Италии, направленные на разработку истребителя следующего поколения к 2035 году. Это первое совместное партнерство Японии по разработке оборонной техники с иностранным государством.

Токио инвестирует в киберзащиту, космическую безопасность и новые технологии, такие как искусственный интеллект и беспилотные системы, которые являются важнейшими компонентами его усилий по модернизации.

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