"США не нужно поражение Путина". Вот что ждет Украину в 2024 году (Toyo Keizai, Япония)

Toyo Keizai: США не нужно поражение Путина, поэтому они мешают Украине победить

США специально не дают Украине победить в конфликте с Россией, считает автор статьи из Toyo Keizai. Им совершенно невыгодно поражение Путина, поэтому администрация Байдена проводит тайную стратегию. Вероятно, по этой причине на Западе заговорили о перемирии.

Украинское контрнаступление, которое началось в июне 2023 года, несмотря на локальные успехи, к концу года зашло в тупик — ВСУ не смогли достичь основных стратегических целей. Например, они так и не вышли к северному побережью Азовского моря.

Почему так произошло? Проанализируем ситуацию и заодно рассмотрим перспективы 2024 года.

Факторы, которые привели к тупику на фронте

Факторы, которые привели к патовой ситуации на поле боя, можно условно разделить на две категории: чисто военные, а также дипломатические и геополитические.

[нализ военных факторов позволяет выделить три аспекта.

И американцы, и украинцы недооценили возможности российских вооруженных сил. Как ни странно, американские военные не имели достаточного представления о современных боевых действиях, в которых используются беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Конфликт между Вашингтоном и Киевом по поводу стратегии контрнаступления не был разрешен.

Эти три военных аспекта были подробно описаны ведущей американской газетой The Washington Post 4 декабря 2023 года. Коротко расскажу об основных моментах.

Рассмотрим подробнее пункты 1 и 2.

В результате моделирования военных действий Пентагон убедился, что ВСУ, оснащенные западным оружием и обученные натовскими офицерами, смогут прорвать российскую оборону, достичь северного побережья Азовского моря и отрезать российские наземные пути снабжения примерно за 60-90 дней без поддержки с воздуха.

После поражений на восточном и южном фронтах осенью 2022 года российская армия упорно восстанавливала свои силы, но и американские, и украинские войска недооценили этот потенциал. Они не смогли правильно рассчитать численность российских войск и возможности разминирования, а также не подготовили контрмеры против измененной тактики российской армии.

ВСУ столкнулись с масштабной траншейной борьбой, в которой такое оружие, как ударные дроны, появлялось повсюду — это та вражеская тактика, с которой ни США, ни силы НАТО никогда раньше не сталкивались.

И все же украинская армия сражалась, не обеспечив превосходства в воздухе, которое в прошлом было неотъемлемой частью поддержки наземных операций США.

Администрация Байдена изначально не давала согласия на предоставление мощного вооружения, которое Зеленский настоятельно просил, например, истребителей F-16. В итоге она дала добро только перед началом контрнаступления, поэтому фактическое предоставление такой техники не было осуществлено вовремя.

Приведенная выше информация была получена The Washington Post от более чем 30 надежных источников, включая высокопоставленных военных из Америки и Украины. Ее статья — объективная и непредвзятая, отражающая мнение украинских военных экспертов, с которыми я также побеседовал.

К слову, когда сотрудничество с союзниками и другими странами идет не по плану, американское правительство иногда пытается уйти от ответственности, сливая одностороннюю информацию о событии в СМИ и заставляя их писать об этом статьи, чтобы можно было переложить вину на союзников.

Я периодически сталкивался с этим во время своей работы в Вашингтоне, но не разглядел этих признаков в статье The Washington Post.

Пространная американская стратегия, которая мешает Украине

Теперь что касается разногласий между Пентагоном и украинскими военными.

Американцы настаивали на точечной стратегии, ориентированной на Мелитополь, ключевой пункт в Запорожской области на юге Украины, с целью выхода к побережью Азовского моря. Однако ВСУ выступили против этого.

Они продвигали стратегию одновременного наступления сразу по трем направлениям, включая также захват Бердянска в Запорожской области и Артемовска (Бахмута) на востоке Донецкой области. В результате Вашингтон уступил Киеву.

В августе 2023 года администрация Зеленского приняла решение отказаться от операции, предложенной Пентагоном для выхода из тупика. Вместо этого она приняла стратегию, в соответствии с которой украинская армия продолжит собственную контрнаступательную кампанию. Киеву удалось договориться с Западом о проведении операции в течение 2023 года.

То есть украинские военачальники придерживались стратегии, которую считали правильной. Более того, они даже открыли новый фронт на Крымском полуострове. Однако к концу 2023 года сухопутным войскам не удалось достичь ни северного побережья Азовского моря, ни Крыма.

В интервью The Associated Press в конце ноября 2023 года президент Зеленский выразил разочарование тем, что не достиг желаемых результатов, но дал понять, что намерен вернуться к своим целям после Нового года.

Что же в итоге пошло не так? Я считаю, что из вышеперечисленных военных факторов наиболее пагубной оказалась стратегическая ошибка США, которые недооценили наземные боевые возможности российской армии и сильно давили на украинцев, чтобы те начали контрнаступление без превосходства в воздухе.

При этом выбор между наступлением по одному направлению или нескольким не оказал существенного влияния. Украинская сторона по-прежнему отвергает американское предложение, заявляя, что если бы они остановили наступление на восточном фронте, Россия давно бы полностью одержала там победу.

Между тем в этой статье The Washington Post не отмечен самый важный невоенный фактор, который привел к тупиковой ситуации на фронте. Это вышеупомянутые дипломатические и геополитические аспекты.

В частности, речь идет о скрытой стратегии Байдена — не допустить поражения ВСУ и в то же время не нанести российской армии такой серьезный удар, который приведет к краху администрации Путина.

Эта стратегия проявилась в конце 2022 года. Украинские войска захватили Харьков и продвинулись в Херсонской области. Это был период, когда Киев пребывал в экстазе от вкуса победы.

Ожидалось, что ВСУ начнут полномасштабное наступление в Запорожской области и других районах. По данным украинских источников, американские чиновники на неофициальных форумах уже в это время начали выражать опасения по поводу падения администрации Путина под давлением военной ситуации.

В 2023 году эта негласная стратегия начала тормозить усилия Украины по укреплению своего военного потенциала в ходе подготовки к масштабной контрнаступательной операции. Поставка истребителей F-16, которые ВСУ настоятельно просили предоставить в качестве решающего фактора для наземной поддержки с воздуха, так и не состоялась.

Хотя президент Байден дал добро западным странам в мае 2023 года, украинские летчики пока проходят обучение, а самолеты находятся в Европе. Кроме того, именно в мае США удивили союзников, тайно сообщив им о своем намерении избежать ситуации, при которой контрнаступление пошатнуло бы репутацию президента Путина.

Только в октябре 2023 года США наконец-то предоставили ракеты большой дальности класса “земля-земля” ATACMS. Однако это были не те ракеты, на которые Украина рассчитывала, чтобы добиться кардинальных перемен.

Она получила кластерный тип с дальностью 150 километров и менее мощной разрушительной силой. Он способен лишь проделывать небольшие отверстия во взлетно-посадочных полосах и повреждать самолеты.

А Киев хотел получить мощные боеголовки с дальностью 300 километров, которые называют “бетонодробилка”. Этот тип был необходим для уничтожения Крымского моста, огромного сооружения длиной 18 километров.

Это вызвало недоумение и разочарование украинской стороны.

Почему Вашингтон не хочет поражения администрации Путина? Я считаю, что в основе этого лежит непреодолимое желание не разрушить фундаментальную часть послевоенного международного порядка, при котором только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай — имеют право вето.

Когда в июне 2023 года в России вспыхнул бунт ЧВК "Вагнер", США больше всего беспокоило, что крах Путина поставит под угрозу контроль российских военных над ядерным арсеналом.

Совсем недавно еще один фактор усилил американскую потребность в сохранении нынешнего формата “пятерки”. Это война между Израилем и ХАМАС.

Ведутся ли переговоры о прекращении огня?

Администрация Байдена, поддерживающая Тель-Авив, на самом деле противостоит растущему международному давлению со стороны стран, требующих прекращения огня, за счет использования своего права вето. США критикуют Россию за ее спецоперацию и поддерживают Украину, но сохранение формата “пятерки” — это приоритет.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, который критиковал стратегию администрации Байдена в отношении Украины, недавно подверг резкому осуждению и самого американского президента, заявив, что он не прилагает все усилия для победы над Россией.

Тупиковая ситуация на фронте привела к некоторому пессимизму относительно перспектив поддержки со стороны США и Европы в 2024 году.

Вышеупомянутый военный источник утверждает, что на данный момент не поступало никаких просьб от американских и европейских чиновников о замораживании конфликта и начале переговоров о прекращении огня, но предупреждает — “не исключено, что в некоторых странах начинают тайно обсуждать это”.

Лично я категорически против того, чтобы заморозить конфликт в его нынешнем виде и предложить Украине договориться с Россией о перемирии.

Это на время остановит боевые действия. Однако есть риск, что это даст русским больше возможностей для наращивания военного потенциала и усилению атак в будущем на основе полученного опыта. Лидер, который доведет начатое дело до конца — именно такой образ Путина поддерживает российский народ.

В связи с замораживанием конфликта стоит вспомнить заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, умершего в конце ноября 2023 года, в котором он выразил убеждение, что необходимо вернуть границы между двумя странами, какими они были до СВО, и начать переговоры о перемирии.

Учитывая ситуацию того времени, когда на российскую армию давили украинские войска, стремившиеся восстановить границы УССР, можно считать это предложение пропутинским. Оно соответствует духу холодной войны, когда США и СССР стремились стабилизировать международный порядок на основе различных компромиссов.

Байден, который будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года, наверняка хочет избежать ситуации, при которой республиканцы будут критиковать его за поражение Украины. В этом смысле демократической администрации в следующем году придется поспешно определять, как сохранить свою туманную стратегию.

Автор: Сигэюки Ёсида (Shigeyuki Yoshida)