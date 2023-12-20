Путин на коллегии МО РФ: мы делаем то, что считаем нужным, там, где нужно

Путин на коллегии МО РФ поблагодарил военных за службу и обозначил ряд проблем

МОСКВА, 19 декабря/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ поблагодарил военных за службу и обозначил ряд проблем, выявленных в ходе спецоперации.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов", – сказал Путин.

По его словам, этот год был напряженным для ВС России, но все профессионально и мужественно решали задачи СВО.

"2023 год был для Вооруженных сил напряженным, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России", – подчеркнул президент.

Российская армия на линии боевого соприкосновения владеет инициативой, Россия делает то, что считает нужным, при этом противник несет тяжелые потери, заявил Путин.

"Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции <…> (При этом, – ред.) противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", – добавил президент.

Глава государства также отметил поддержку народа и патриотический настрой большинства граждан России.

"Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", – сказал Путин.

При этом президент отметил, что в ходе спецоперации был выявлен и ряд проблем.

"Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне… Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов", – сказал он.

Радио Sputnik писало, как Путин ответил на вопрос о необходимости начать СВО на Украине.