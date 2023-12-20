Козырь не принесет победы. Байден поставил на Украину, но ошибся (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: судьба Байдена зависит от Украины, которая стала для него тяжким бременем

Украина превратилась в "сакральную" жертву американских политических интересов, пишет GN. Страна, которая должна была стать главным козырем Байдена в предвыборной кампании, оказалась для него тяжким бременем. Теперь от Киева зависит судьба нынешнего президента США. И не только его.

Зоран Метер

Геополитические желания сильных государств и экспертов, объединенных для их формулирования и выполнения, все чаще не соответствуют реальности. Кто-то совершает в данном случае опасные ошибки, и эти ошибки могут иметь фатальные последствия, если их не пожелают признать и найдут правильный путь. Пришло время для новых киссинджеров. Проблема в том, что их на горизонте нет.

В Соединенных Штатах все всегда было и есть подчинено президентским выборам. Так происходит и теперь, и поэтому происходящее не должно, казалось бы, удивлять. Однако ситуация, в которой оказались сегодня США и весь мир, делает выборы в ноябре 2024 года одними из самых важных, если не важнейшими за всю историю этого государства ввиду серьезнейших последствий этих выборов как для самих Соединенных Штатов Америки, так и для всего мира.

Поэтому политическая борьба между республиканцами и демократами уже сейчас, когда предвыборный год еще не начался, обрела невиданный прежде в США размах. Политическая арена, как и американское общество, глубоко расколота, и все происходящее при внимательном рассмотрении не сулит ничего хорошего.

Кто главная жертва внутриполитических американских "жерновов"?

В этих жерновах внутренней американской политической борьбы, в которой нападают и рвут, в которой разжигают пожары и в которой не выбирают средства для уничтожения противника, своеобразной "сакральной" жертвой, что все более очевидно, становится далекая от Соединенных Штатов Америки страна — Украина. Она превратилась в разменную монету и средство реализации амбиций двух доминирующих американских партий, а также в средство достижения американских национальных интересов, которые по умолчанию считаются интересами всех стран-союзниц США, хотя на деле это зачастую совсем не так.

На Украине, в которую уже столько вложили (и денег налогоплательщиков, и политико-дипломатических усилий), политика Байдена или одержит верх, или провалится, и именно от Украины больше, чем от кого-то еще зависит его судьба на выборах. Точно так же от нее зависит судьба всей плеяды представителей так называемого называемого глубинного государства, которое поддерживает Джо Байдена. Речь идет о группе так называемых "неоконсов", которые контролируют Демократическую и значительную часть Республиканской партии.

Бунт правого крыла Республиканской партии

Однако против "неоконсов" и их политики восстало правое крыло Республиканской партии, что до недавнего времени не представляло для демократов серьезной проблемы, поскольку правых от республиканцев было мало в обоих палатах Конгресса.

Однако ситуация начала стремительно меняться, и политическими идеями республиканских правых постепенно "заразилось" немало "обычных" республиканцев. Они постепенно осознали, что стоит "на кону" и насколько важны приближающиеся выборы, в том числе, для судьбы самой Республиканской партии и ее способности в будущем вообще противостоять демократам, которые прибрали к рукам почти все ключевые рычаги власти в стране, включая СМИ.

Особенно быстро это "заражение" пошло после шокирующей, беспрецедентной в истории Соединенных Штатов Америки смены республиканского спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, который хотел договориться с Байденом о государственном бюджете. Республиканцы сменили его по собственной инициативе при искренней поддержке почти всех демократических представителей, что в итоге вышло последним боком. Маккарти неожиданно заменили Майком Джонсоном, откровенным сторонником Дональда Трампа, человеком верным традиционным и консервативным ценностям американского общества, то есть ярым противником идеологии Байдена (гендерной, расовой и так далее), то есть идеологии Демократической партии. Ее всеми способами навязывают американскому обществу во всех штатах без разбору, и не важно, демократы там у власти или республиканцы.

Война между Конгрессом и Белым домом

Потом обострилась политическая борьба двух партий в Палате представителей Конгресса вокруг проекта бюджета, предложенного Джо Байденом на следующий год, в размере около 105 миллиардов долларов. В проекте предусмотрена финансовая помощь Украине (около 61 миллиарда долларов), Израилю (около 14 миллиардов долларов) и Тайваню. Еще одна тема, которая обострила противостояние, стала нелегальная миграция на американской границе с Мексикой.

Что касается помощи Украине, то с самого начала, с Майдана в 2014 году, в США существовал консенсус, но теперь две партии разошлись в своих приоритетах. Для демократов Украина, а точнее борьба с Россией, остается на первом месте, тогда как для республиканцев важнее американская государственная граница, как и Израиль, разумеется.

Хотя Джо Байден в означенном проекте предусмотрел дополнительные средства для охраны границы, ужесточение контроля силами патрулей и техническими средствами, республиканцы все равно остались недовольны.

В отличие от Джо Байдена, который считает миграционную проблему преувеличенной республиканцами, Республиканская партия возводит ее на национальный уровень, понимая, что это один из самых острых вопросов для американского общества и что благодаря ему можно перетянуть избирателей на свою сторону. Кроме того, республиканцы утверждают, что демократы злоупотребляют миграционной политикой и в зависимости от своих целей, проводя либеральную иммиграционную политику, меняют расовый облик американского общества. Так демократы якобы делают мигрантов своими избирателями, тем самым мешая республиканцам одержать победу.

Поэтому республиканцы в Конгрессе требуют, чтобы в обмен на поддержку проекта бюджета демократы в корне изменили миграционный закон и ввели строгие меры в области предоставления убежища, упростили процедуру депортации нелегальных мигрантов, но для Байдена и демократов эти требования совершенно неприемлемы.

Поэтому происходящее сейчас — это не просто торговля интересами, к которой мы уже привыкли в случае Конгресса и Белого дома. Сейчас дело куда серьезнее. (…)

Огромные деньги потрачены зря?

Ясно, что республиканцы выбрали свои методы войны с Байденом, и один из главных рычагов давления — Украина. Страна, которая должна была стать главным козырем Байдена в предвыборной кампании (благодаря ей невероятно окрепли связи с европейскими и азиатскими союзниками под американским руководством; предотвращен захват Россией всей Украины, а украинское наступление (провалившееся) должно было стать апогеем этих побед Байдена), теперь превращается во все более тяжкое бремя для Байдена и главной темой, которая или поможет ему победить или полностью лишит шансов на переизбрание.

В Украину Байден вложил все. Туда ушли 111 миллиардов долларов, из которых 45 миллиардов — военная помощь. Байден закрывал глаза на то, что эта страна не член НАТО, а значит, из-за Украины не было необходимости балансировать на грани Третьей мировой войны с ядерной державой — Россией. Кроме того, президент США игнорировал буйную коррупцию и дефицит демократии, царящие в этой стране.

Джо Байден и его команда хорошо понимают, что еще одно военное поражение после бесславного ухода из Афганистана в начале его мандата они в политическом смысле не переживут. На Украине де-факто воюют США и Россия, и борьба идет за геополитический облик мира; все это уже понимают, и это подтверждается тем фактом, что Украина без американской помощи не жилец.

Когда ставки в игре так высоки, ничего исключать нельзя — даже самых крайних политических мер. Чем все это в итоге кончится, пока никто не берется прогнозировать.

Тем временем все туже на шее Трампа затягивается петля правосудия, что, однако, не мешает ему обходить по популярности не только всех остальных кандидатов от республиканцев, но и самого Байдена.

Европа в изумлении

Неожиданные новости из США об Украине, крах ее весенне-летнего контрнаступления, от которого Запад так много ждал и в который столько вложил, как и крайняя неопределенность результатов американских выборов — вот что все больше беспокоит европейские государства и их политиков.

Наиболее яркий пример — речь самого популярного сейчас немецкого политика: министра обороны Бориса Писториуса в программе на телеканале ZDF в прошлую пятницу.

Он, говоря о нехватке вооружений для Украины, признал проволочки в поставках оружия и также сказал, что объемы увеличатся в самое ближайшее время. Немецкая оборонная промышленность делает все возможное, чтобы увеличить производство оружия и поставки Киеву, как сказал министр Борис Писториус. На вопрос журналиста, означает ли это, что весь Запад не в состоянии удовлетворить украинские потребности в вооружениях, он весьма зловеще ответил, что Германия не является военным союзником Украины и поэтому официально ей ничем не обязана. Тем не менее Германия делает все, что в ее силах. "Мы отправим все, что можем", — сказал Борис Писториус и добавил, что оборонная промышленность не может вот так быстро удовлетворить требования Киева.

"Вопрос во времени… Нужно время для строительства заводов, создания соответствующих запасов боеприпасов и взрывчатки, чтобы потом можно было быстро наладить производство". Писториус добавил, что Германия сейчас — второй крупнейший поставщик оружия на Украину.

Кроме оружия, недостает и военных кадров

Одновременно Украина все острее нуждается в мобилизационных кадрах для пополнения своих соединений. Об этом недавно написал и американский "Вашингтон пост". (…) Кстати, в этом издании, очень близком к Байдену и демократам, в последнее время появилось сразу несколько статьей об Украине с крайне пессимистичным содержанием.

Случайно или нет, я не знаю. Но я знаю, что все происходящее очень влияет и на Европейский Союз. Это подтверждает очень напряженный саммит Европейского Союза, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе. На повестке стояла вопрос о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС (решение вынесено положительное, но пусть Украины в Европейский Союз будет очень длинным и тернистым), а также о пакете помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Венгрия заблокировала эту помощь.

Давление со всех сторон

У нынешнего брюссельского руководства вариантов немного. С самого начала Брюссель принял игру Байдена и полностью подчинил свою внешнюю и оборонную политику американским интересам. Теперь непослушание невозможно. Брюссель уже слишком много вложил (читай "отказался от") в эту политику, и обратного хода нет. А о том, чтобы никто из европейских руководителей не передумал, пекутся разные "душеспасители", прежде всего из СМИ. (…)

На самом деле на Европейский Союз с каждым днем давят все сильнее. Теперь кроме миграционной проблемы и растущей угрозы терроризма, о которой уже открыто говорит даже официальный Брюссель в связи с вооруженным конфликтом в Газе, Европейский Союз запугивают новой холодной войной (она уже началась), а также опасностью непосредственно участвовать в конфликте с Россией на украинской земле. Ведь если Джо Байден и его администрация сейчас откровенно говорят о том, что Россия, победив Украину, может напасть на восточноевропейских членов НАТО, это значит только то, что Европейский Союз должен сделать все, чтобы Украина победила на поле боя. Пока для этого нужно только пожертвовать своими деньгами и вооружениями, а потом… Кто знает?

Но новая холодная война может повлечь тяжелые последствия не только для Европы.

США могут сыграть роль Советского Союза

На самом деле об этом говорится в статье "Блумберг" от 20 ноября, написанной Нилом Фергюсоном, профессором истории в Гарвардском университете и старшим научным сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете.

В статье говорится, что сами Соединенные Штаты Америки все больше похожи на "поздне-советскую Америку". (…) "Как и поздний Советский Союз, США — геронтократия. Президенту исполнился 81 год. Дональд Трамп, его главный соперник в борьбе за кресло, в июне отпраздновал 77-летие. Средний возраст сенаторов — 64 года". (…)

Статья заканчивается следующим пассажем: "Распад Советского Союза изменил геополитику, внушив американцам заблуждение о том, что мир "однополярный", хотя это просто чушь. Переизбрание Дональда Трампа окончательно покончит с Pax Americanа, хотя европейцы и азиаты еще не поняли весь масштаб происходящего. Трамп долгое время смотрел на американских союзников как на иждивенцев и тунеядцев. Поэтому теперь стоит подумать о ситуации, когда он сократит помощь Украине и потребует мира с территориальными уступками России. Американские враги уже готовятся к такому сценарию.

Есть два способа проиграть в холодной войне. Первый — внутренний коллапс. Второй — стать таким же, как твой неприятель. В 1970-х многие боялись "сходств", ведь тогда казалось, что императивы шпионажа и гонки вооружений превратят Соединенные Штаты Америки в полицейское государство вроде СССР. (…) Так что помните: если Карибский кризис повторится из-за Тайваня, США не введут блокаду, как в 1962 году. Нет, это сделает Китай. А в тайваньском кризисе полупроводников 2024 года нам уготована роль Советского Союза. Мягко сказать, не лучшая роль".

Заключение

Все выше сказанное подтверждает, что геополитические желания сильных государств и экспертов, объединенных для их формулирования и выполнения, все чаще не соответствуют реальности. Кто-то совершает в данном случае опасные ошибки, и эти ошибки могут иметь фатальные последствия, если их не пожелают признать и найдут правильный путь.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, отвергнутый Западом, совершил триумфальный визит в богатейшие арабские монархии: Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Уже на следующий день в Москву прилетел иранский президент, и при всем этом Владимира Путина со спины прикрывает Китай, куда на прошлой неделе ради саммита Китай — Европейский Союз отправились высшие европейские руководители.

Во время написания моей статьи пришла новость о том, что Владимир Путин официально объявил о желании баллотироваться на пост президента Российской Федерации в марте 2024 года. Мало кто в России и мире сомневается в его победе на этих выборах. Серьезных противников у Владимира Путина в этот турбулетный период, который переживает Россия в последние два года, нет.

Русские, как и Байден и его команда, хорошо понимают, каковы ставки в игре. Дело "только" в том, что они верят Путину, когда он говорит, что страна ведет бой ни на жизнь, а на смерть (борьба за существование), а вот американцы все меньше верят подобным заявлениям Байдена.

Итак, большая игра продолжается. Более того, она обретает все больший размах. Но проблема в том, что множатся вызовы, а разума и здравого смысла становится все меньше.

Недавно почивший американский дипломатический корифей Генри Киссинджер, вероятно, не хотел бы видеть, как полностью распадается мир, частью которого он был и который он лично формировал во время своей богатой профессиональной карьеры.

Пришло время для новых киссинджеров, то есть людей с реалистичным взглядом на мир, как у прославленного дипломата. Проблема в том, что их на горизонте нет, а ведь момент может быть упущен навсегда.