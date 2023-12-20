Bloomberg: Украина без помощи США и ЕС будет вынуждена прекратить огонь на условиях РФ

По обе стороны Атлантики "растет озабоченность отсутствием движения в вопросе поддержки Киева", отмечает директор Германского фонда Маршалла в Вашингтоне Кристин Берзина

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Союзники Украины в США и Европе считают, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев будет вынужден пойти на прекращение огня на условиях Москвы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, союзники Украины в США и Европе опасаются, что Россия может "одержать победу" в конфликте.

Как отмечает директор Германского фонда Маршалла США (GMF) в Вашингтоне Кристин Берзина, по обе стороны Атлантики "растет озабоченность отсутствием движения в вопросе помощи Украине", что может привести не только "к потере дополнительных территорий, но и суверенитета" страны.

В результате, по оценкам европейских и американских чиновников, "Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России", пишет агентство.

Ранее Bloomberg передавал предупреждение Пентагона, которое гласило, что без одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования для Украины возможности США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря.