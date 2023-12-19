Глава Пентагона считает, что атаки хуситов требуют международного ответа

Иерусалим. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Атаки йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда являются международной проблемой, а не только американской, заявил в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин.

"И я хочу напомнить, что это не только проблема США, это международная проблема", - сказал он на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.

"И поэтому она заслуживает международного ответа", - отметил он, добавив, что работает именно в этом направлении.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.