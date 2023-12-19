Войти
Интерфакс-АВН

Глава Пентагона считает, что атаки хуситов требуют международного ответа

556
0
-1
Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море
Боец-хусит стоит на грузовом корабле Galaxy Leader в Красном море.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

Иерусалим. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Атаки йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда являются международной проблемой, а не только американской, заявил в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин.

"И я хочу напомнить, что это не только проблема США, это международная проблема", - сказал он на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.

"И поэтому она заслуживает международного ответа", - отметил он, добавив, что работает именно в этом направлении.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Похожие новости
30.10.2023
СМИ: США будет трудно удовлетворить потребности Украины и Израиля в вооружениях
12.08.2019
"Вопиющая угроза". Иран готов к обороне в Персидском заливе
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
13.10.2010
Что покупают, то и продаем. Но не всем
07.10.2010
Отношения с Индией в сфере ВТС имеют особое значение для России
28.09.2010
Арабская общественность возмущена закупками вооружений в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:54
  • 2
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:41
  • 180
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 19.12 15:28
  • 57550
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
  • 19.12 11:06
  • 0
Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему после выборов в Польше не стоит. Но есть нюансы…
  • 19.12 04:04
  • 327
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 21:43
  • 1
На Херсонском направлении ВС РФ успешно применяют против украинских формирований новые установки «Деривация-ПВО»
  • 18.12 16:55
  • 1
Мнение из Франции: наше оружие, идущее в Армению, еще выстрелит в Россию (AgoraVox, Франция)
  • 18.12 16:45
  • 1
Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов
  • 18.12 16:29
  • 0
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру