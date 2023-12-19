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ТАСС

FT: у Киева и союзников больше нет плана победы в конфликте с Россией

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Источник изображения: Ozge Elif Kizil/ Anadolu via Getty Images

При этом союзники Украины считают, что заморозку конфликта надо попытаться выставить в качестве победы над РФ, пишет обозреватель газеты Гидеон Рахман

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Украина и ее союзники больше не имеют плана победы в противостоянии с Россией из-за провала попыток контрнаступления ВСУ. Как пишет обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман, это вынуждает противников Москвы рассматривать альтернативные решения, включая заморозку конфликта.

По его словам, при этом союзники Киева считают, что заморозку конфликта надо попытаться выставить в качестве победы над РФ. "Нам нужно изменить нарратив, заявив, что [президент РФ Владимир] Путин потерпел неудачу", - заявил в беседе с FT бывший высокопоставленный американский чиновник.

Как пишет Рахман, в начале 2023 года союзники Украины были настроены весьма оптимистично, веря в то, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону, создав угрозу для Крыма. Ожидалось, что это позволит либо начать мирные переговоры с Москвой на более выгодных для Киева условиях, либо начать наступление в Крыму. Обновленные перспективы Украина на 2024 год выглядят куда более мрачно на фоне ожидаемого контрнаступления ВС РФ и проблем с оказанием финансовой поддержки Киеву со стороны США и ЕС. В статье отмечается, что без западных средств положение на фронте для ВСУ может резко ухудшиться.

В отсутствие "образа победы" союзники Киева будут все больше давить на украинское руководство, настаивая на переговорах с Москвой. Однако, как отмечается в статье, мирное соглашение пока неприемлемо для Украины, власти которой не доверяют обещаниям России. Альтернативой может стать замораживание конфликта, который не завершится, но потеряет в интенсивности. Третий упомянутый в статье вариант предполагает соглашение о перемирии по образцу договоренности между северо- и южнокорейской сторонами, заключенной в 1953 году. Это может позволить прекратить огонь, не решив основополагающих противоречий между Москвой и Киевом, и дать Украине шанс на восстановление ее экономики. 

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