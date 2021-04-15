Факти (Болгария): Россия хочет начать масштабную военную операцию по уничтожению Украины

Болгарская неправительственная организация, существующая на деньги западных кураторов, выступила в поддержку конфронтационной политики Украины и ее вступления в НАТО. Что же, пишут читатели, Софии нужно быть беспристрастной и не слушать тех, кто говорит ей, что делать.

Рано или поздно Россия попытается присоединить эти территории к своим

Украинцам не нужно давать повод для обвинений в агрессии, ведь это именно то, что нужно Кремлю, чтобы развернуть широкомасштабную военную операцию по ликвидации Украины. Так считает Евро-атлантический центр безопасности. "Факти" публикует его мнение без редакторской правки:

До недавнего времени соглашение о перемирии 2020 года между Российской Федерацией и Украиной поддерживало относительно мирную обстановку на границе двух стран. Однако с начала апреля наблюдается эскалация отношений, связанная в первую очередь с размещением значительных вооруженных сил России на границе с Украиной. Почему это произошло? Украина не предпринимает наступательных действий в отношении подконтрольных России через сепаратистов Луганска и Донецка. Страна не располагает необходимой наступательной группировкой войск, чтобы предпринять хоть какое-то вторжение в эту зону. У Украины нет мощной авиации для поддержки возможного наступления, а ее артиллерийские и ракетные системы значительно уступают российской авиации и артиллерии, дислоцированных в этом районе. ПВО Украины составляют недостаточное количество истребительной авиации и технологически устаревшие зенитно-ракетные комплексы С-125, С-200 и С-300, поэтому она не в состоянии успешно отражать массированные вторжения самолетов и крылатых ракет в воздушное пространство страны. В то же время к российской военной мощи стоит добавить многочисленные сухопутные войска - они состоят из минимум десяти легких бригад, усиленных танковыми частями и поддерживаемых ракетной артиллерией, солидной бомбардировочной и истребительной авиацией. Почти сорокатысячную российскую группировку сопровождает оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".

Анализ ситуации наталкивает на вывод, что Кремль пытается спровоцировать сценарий, при котором он вынудит Киев защищать свои территории, но Москва сочтет это агрессией и начнет осуществлять один из нескольких отработанных оперативно-стратегических планов отделения Донецка и Луганска и их окончательного присоединения к России. Россия объяснила бы свое вторжение угрозой геноцида многочисленного русского населения, проживающего в этих областях. Известно, что значительной части населения Донецка и Луганска были выданы российские паспорта. Следовательно, если будет предпринято вторжение, оправдание России будет заключаться в том, что она приходит на помощь своим гражданам или отвечает на их "зов о помощи". Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже начал проталкивать этот пропагандистский сценарий, пригрозив, что "если Киев возобновит боевые действия в Донбассе, Украина будет разрушена". Комментируя просьбу Украины провести совместные учения украинской армии и НАТО в июне-июле, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это вынудит Россию собрать еще большие силы в зоне.

Наиболее вероятным сценарием вторжения российских войск в Донбасс будет повторение событий в Грузии 2008 года. Грузинский опыт российской агрессии предупреждает нас, что несмотря на твердую поддержку Украины, выраженную президентом Байденом, министрами обороны и иностранных дел США, а также генеральным секретарем НАТО в связи с новым массированным развертыванием российских войск, украинцам стоит быть очень осторожными и терпеливыми. Украинцам не нужно давать повод для обвинений в агрессии, ведь это именно то, что нужно Кремлю, чтобы развернуть широкомасштабную военную операцию по ликвидации Украины. НАТО, США и ЕС выступают за мир и территориальную целостность Украины и должны начать мощное дипломатическое наступление для сдерживания России. Однако ни НАТО, ни США не будут рисковать эскалацией конфликта с ядерной державой и тем более обменом ядерными ударами с ней. Очень трудно прогнозировать, к чему бы привело последнее.

Непонятно, когда и как будет действовать Россия. Однако ясно, что рано или поздно она предпримет попытку присоединить эти территории к своим, а при определенных благоприятных условиях - оккупировать и другие территории Украины. В связи с обострением событий в Донецке, эксперты Центра евро-атлантической безопасности считают, что Болгария должна осудить эскалацию конфликта в Донбассе и, в частности, неспровоцированное усиление военного присутствия России в регионе.

Соответственно, министерство иностранных дел Болгарии должно осудить эти действия, а государственным службам, и особенно службам безопасности, необходимо уделить особое внимание ситуации на Украине. Не случайно, что в некоторых СМИ, как в России, так и в Европе, уже появились публикации о том, что отношения между Украиной и Российской Федерацией находятся "на грани войны". Мы также считаем, что НАТО должно разработать стратегию для Украины, возобновив дебаты союзников о статусе этой страны в связи с ее возможным вступлением в альянс.

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Комментарии

АМИИ

Чего хотят Литва, Латвия, Эстония, Польша и те, кто их поддерживает? Чтобы Россия их "обняла" и к себе прижала?

Сър Пичук

Масштабная война России против Украины станет концом путинской России.

Черен Петър

Автору статьи стоит сверить часы, чего-то там явно не хватает! Укры только и делают, что взывают к Западу и США о помощи, и в то же время уже несколько месяцев стягивают войска вдоль границ отделившихся областей. И не впаривайте нам "грузинский опыт российской агрессии", было все как раз наоборот - агрессором была Грузия, понадеявшаяся на американскую помощь, но - о, чудо! - вообще ее не получившая.

Тодор Живков

А что же они на нас не нападают, мы их с новыми самолетами Бойко так разнесем, никто нам противостоять не сможет.

Гай урий

Болгарии нужно быть беспристрастной и не слушать тех, кто говорит ей, что делать. Где был болгарский МИД, когда в 2014 году бандеровцы совершили переворот и законно избранному президенту пришлось спасаться бегством от массовых расстрелов в центре, от организованной местными и международными агентами ЦРУ охоты на него? Почему же тогда переворот не осудили? Теперь нечего нас в это втягивать, чтобы мы еще по шее получили. У нас и так нет ни политиков, ни государственных деятелей, ни армии, ничего нет! Жирная тыква (Борисов) такого наворотила, что мы еще лет 5 будем разгребать.

Фриман

Поскольку ситуация стала обостряться, Россия решила остановить этот процесс, продемонстрировав свои войска, и этот маневр оказался успешным. Они так обосрались, будто Россия вторглась в Киев, а на самом же деле она разместила войска у границы на своей территории. России не нужны ни ЛНР, ни ДНР, ни Украина. Они хотят, чтобы эти ДНР и ЛНР служили прослойкой между ЕС - НАТО и Россией. Так-то. Украина уже потеряла эти земли и у нее нет шансов их вернуть после всего, что было сделано. Единственный вариант - признать их, но, если они всеми силами решат их вернуть, Украина прекратит свое существование.

Луд Атлантик

Алтантисты мастерски умеют разделять народы и превращать их в заклятых врагов. Примеры: Россия и Украина, Северная и Южная Корея, Северная Македония и Болгария.

Васил Левски

Если бы Украина была в НАТО, Россия не посмела бы вторгнуться на ее территорию.

САЩисан

На самом деле все это ради того, чтобы остановить "Северный поток -2". Не знаю, когда до европейских тугодумов дойдет, что американцы делают все возможное, чтобы у России с Европой были натянутые отношения. Формула "Разделяй и властвуй"! Это так просто. Если отношения между Европой и Россией будут хорошими, они станут крупной экономической и промышленная силой и превзойдут Америку. Американцы не хотят объединения научно-технического потенциала Европы и бескрайних природных ресурсов России.

666

Агрессия Путина приведет к мировой войне. Россия против всех. Победителей не будет. Так поступают диктаторы, чье время истекает. Храни нас Бог.

Денис Джамбазов