Лавров обвинил США в двойных стандартах по применению оружия Израилем и Украиной

Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон призывает Израиль использовать американское оружие точечно, а Украине позволяют вольно определять цели

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вашингтон применяет двойные стандарты, когда призывает Израиль использовать американское оружие точечно, а Украине позволяют вольно определять цели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Разница есть небольшая, как американцы заявляют, что они хотят убедиться, что Израиль точечно и в соответствии с правовыми нормами применяет оружие, а Украина сама решает. Это двойной стандарт чистой воды", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание на заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по этому вопросу. "В ответ на критику о том, что они бездействуют, наблюдая за тем, как гибнут гражданские люди (в секторе Газа - прим. ТАСС), заявили, я сейчас не помню точно цитату, следующее: "Мы очень тщательно следим за тем, как используется наше оружие, мы в принципе смотрим, как применяют вооружения западные страны, которым это вооружение поставляют", - указал глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание и на слова министра обороны США Ллойда Остина, который на днях сказал, что США хотят получить заверения о том, "что Израиль будет применять поставляемое ему оружие исключительно точечно, уважая международное право". "Они как бы изложили принципы, на которых Америка торгует оружием", - подчеркнул Лавров. При этом глава российской дипломатии подчеркнул, что представители американской власти в ответ на вопрос о том, как они контролируют применение вооружений Украиной, говорят, что Украина сама определяет цели. "Даже после удара по Крымскому мосту было сказано ровно это", - констатировал Лавров.