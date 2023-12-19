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ТАСС

Лавров: Запад не скрывает, что хочет прекращения огня лишь для перевооружения Украины

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Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Глава МИД РФ отметил, что примерно также в качестве паузы были нужны Западу минские договоренности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад открыто говорит, что пауза в украинском конфликте нужна, чтобы позволить Украине поправить положение со своими запасами и военной техникой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчана, когда был в Нью-Йорке во время председательства РФ в Совете Безопасности ООН. "Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной какой-то, использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного, я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, на этот раз я тоже попросил об этом, - добавил он. - Они согласились, но единственным пожеланием было не делать каких-то публичных комментариев на этот счет, чем мы и не занимались. Утекло это через несколько месяцев с американской стороны, не знаю, по каким причинам".

"Тогда, кстати, поскольку это стало достоянием гласности, тогда мне Ричард Хаас и Чарльз Купчан вместе со своими коллегами, их было человек шесть, высказывали такую идею: что да, наверное, надо замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить, замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить все как есть и дальше через какое-то время возобновить боевые действия. Они не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны. Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой", - добавил он.

Лавров отметил, что примерно также в качестве паузы были нужны Западу минские договоренности. "Чтобы, как затем признались Меркель, Олланд и Порошенко, накачать Украину современным вооружением против России. То есть та же самая тактика сейчас проскальзывает в разговорах, которые ведут наши западные коллеги, причем они ведут их не с нами, они ведут их публично, рассуждая на эту тему, - подчеркнул глава МИД РФ. - А в таком серьезном ключе было несколько обращений, та же встреча [директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин - [директор Центрального разведывательного управления США Уильям ] Бернс в Турции, ничего нового там не прозвучало".

Отвечая на вопрос, правильно ли, что пока изменение нарратива по поводу того, что происходит на полях сражения в украинском конфликте, не привело к какой-то активизации конструктивной дипломатии с Россией, Лавров сказал: "Абсолютно так. Изменение нарратива не меняет сути западной политики, они по-прежнему считают Россию противником, угрозой".

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