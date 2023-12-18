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ТАСС

Киев заявил о возможности перейти к плану "Б" в случае отсутствия помощи от Запада

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Киев
Киев.
Источник изображения: Pierre Crom/ Getty Images

На первом этапе достаточно будет "обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко

МОСКВА. 17 декабря. /ТАСС/. Украина в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Такое мнение высказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он выразил уверенность, что в итоге "финансовая поддержка будет".

"Но вопрос - когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", - сказал он в телемарафоне.

При этом Устенко признал, что такое развитие событий вызовет дополнительное напряжение. "Это будет очень тяжело, естественно, это может вызвать дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как они отвечают за бюджет страны. Однако это позволит вырулить ситуацию на протяжении января", - считает он.

На завершившемся 15 декабря саммите ЕС не удалось достичь договоренности о выделении программы помощи Украине до 2027 года объемом в €50 млрд. Председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен заявили, что Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу, а также будет работать над альтернативными вариантами на случай, если Будапешт не согласится снять вето на предстоящем саммите. При этом Мишель не дал точного ответа на вопрос, когда именно пройдет саммит.

Не решена и судьба дополнительных финансовых ассигнований для Украины в США. 7 декабря законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказываются против продолжения оказания Киеву финансовой помощи либо увязывают ее предоставление с ужесточением контроля над южной границей США.

Ранее Владимиру Зеленскому не удалось добиться прорыва по этому вопросу в переговорах с Конгрессом США. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров в Вашингтоне заявил, что администрация США быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. 

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Израиль
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Тайвань
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