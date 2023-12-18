The Washington Post: Почти половина боеприпасов, которые Израиль использовал в Газе с начала войны, были неуправляемыми бомбами

Влиятельная американская газета The Washington Post пишет, ссылаясь на данные американской разведки, что почти половина боеприпасов, которые Израиль использовал в Газе с начала войны, были неуправляемыми бомбами.

Издание отмечет, что это помогает объяснить огромное число погибших среди гражданского населения Газы в результате конфликта.

С 7 октября армия обороны Израиля выпустила по палестинскому анклаву более 29 000 боеприпасов класса «воздух-земля», и только от 55 до 60 процентов из них были высокоточными

- говорится в материале The Washington Post.

По словам неназванных сотрудников Управления директора национальной разведки США, остальные использованные боеприпасы – это так называемые «бесшумные бомбы», пишет издание.

Использование такого количества неуправляемых бомб, о котором впервые сообщил телеканал CNN, вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций на фоне растущих призывов внутри и за пределами Соединенных Штатов к Вашингтону связать любую дальнейшую военную помощь Израилю с немедленным сокращением числа жертв среди гражданского населения.

The Washington Post, отмечает, что администрация Байдена до сих пор отвергала подобные призывы, опасаясь негативной реакции республиканцев и политических атак со стороны мощных произраильских лоббистских организаций. Вместо этого Белый дом попытался повлиять на израильское правительство, используя визиты высокого уровня, включая последнюю встречу в Тель-Авиве в четверг советника по национальной безопасности Джейка Салливана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным Министерства здравоохранения Газы, за последние два месяца в Газе было убито почти 18 800 человек и более 50 000 ранено.