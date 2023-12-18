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Военное обозрение

Экс-командующий силами НАТО в Европе: США стремятся вести короткие войны, а война на Украине затяжная

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис объяснил, как получилось, что заявлявшие в прошлом году о своей безоговорочной поддержке Украины американские конгрессмены встретили главу киевского режима Владимира Зеленского политическим тупиком.

По мнению Ставридиса, сыграли свою роль три фактора, первый из которых заключается в неспособности американцев долго ждать и стремлении США вести короткие войны, такие как кампания в Персидском заливе. Руководство США ненавидит длительные вооруженные конфликты, например войну во Вьетнаме. Американцам не нравится на протяжении длительного времени быть вовлеченными во что-то, а украинский кризис начинает напоминать долгоиграющую пластинку.

А война на Украине явно затянулась, как полагают в Вашингтоне.

Вторым основополагающим фактором является отсутствие у ВСУ успехов в летнем "контрнаступлении", которое полностью провалилось, вследствие чего ВСУ оказались в серьезном тупике. Это вызвало в США еще большее разочарование.

В качестве третьего фактора, приведшего к охлаждению отношения американского конгресса к Зеленскому, по мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе, стало то, что накануне начала предвыборной кампании в США внутренняя политика в Вашингтоне зашла в тупик. Чем ближе к президентским выборам в США, тем сильнее увеличивается тенденция к разногласиям в тех или иных вопросах.

Тем временем, по оценкам Ставридиса, в случае отказа конгресса США предоставить Зеленскому дальнейшую военную и финансовую поддержку, вооружений и денег Украине хватит максимум на два-три месяца, с учетом средств, выделяемых Евросоюзом.

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Страны
Вьетнам
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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