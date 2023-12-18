Конгресс ограничил право президента США на принятие единоличного решения о выходе страны из НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Демократы в Конгрессе допускают победу в выборах президента США представителя республиканцев и даже Дональда Трампа, предпринимая шаги для возможного ограничения его деятельности. Как сообщает The Hill, конгрессмены приняли законопроект, запрещающий президенту США в одностороннем порядке принимать решение о выходе страны из НАТО.

Конгресс одобрил законопроект, который не позволяет президенту США вывести страну из состава НАТО без одобрения Сената или принятия соответствующего закона. С такой инициативой вышли два сенатора от демократов и республиканцев Тим Кейн и Марк Рубио. Она стала частью закона об ассигнованиях, одобренной Палатой представителей и отправленной на подпись Байдену.

НАТО проявила стойкость в ответ на войну Путина на Украине и растущие вызовы во всем мире. Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников

- заявил Тим Кейн.

По его словам, этим решением США "посылает сигнал", а американцы очень любят посылать разные сигналы, всем "авторитарным" странам, а особенно России, что весть "свободный мир" продолжает оставаться единым.

Как отмечает издание, Байден сильно привержен деятельности НАТО, он всячески поддерживает инициативы альянса, выступая за его расширение. Трамп, в свою очередь, неоднозначно относится к военному блоку, считая, что США не должны бесплатно защищать Европу, а также являться спонсорами альянса. По мнению аналитиков, придя к власти, Трамп способен вывести США из НАТО.