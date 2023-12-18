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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО придает важное значение созданию новой американской базы ПРО в Польше для укрепления трансатлантической безопасности

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.
Источник изображения: © Дзен/ИноСМИ

Брюссель. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Предстоящий ввод в строй американской базы ПРО в Польше станет важным шагом в укреплении трансатлантической безопасности, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это важный шаг для трансатлантической безопасности", - приводит пресс-служба НАТО слова Столтенберга.

База ПРО США будет введена в эксплуатацию 15 декабря в польском местечке Редзиково, расположенной в 165 км от границы России. На базе развернуты системы ПРО наземного базирования Aegis. До мая 2024 года они будут находиться в составе военно-морских сил США, а затем их передадут под командование и управление НАТО.

Открытие базы в Польше, по словам Столтенберга, "усилит возможность союзников обеспечивать защиту от угроз баллистических ракет, исходящих в частности, из региона Ближнего Востока".

С вводом в эксплуатацию в Польше базы ПРО в Европе будут два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Базы в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

Москва неоднократно заявляла, что расценивает развертывание американских комплексов ПРО в Европе не как оборонительную систему, а как часть ядерного потенциала США, угрожающего безопасности РФ.

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