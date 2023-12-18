Кибернетическая экономика как фактор развития

Технологии управляемого хаоса каждые десять лет вызывают очередной «майдан» на Украине. Оранжевый митинг в Киеве, 26 ноября 2004 года. Фото Reuters.

В условиях мировой гибридной войны медлить больше невозможно

Подрывные действия в сфере экономики являются важнейшей составляющей американской стратегии мировой гибридной войны.

В российской стратегии противоборства важно найти эффективный ответ на новые вызовы, риски, опасности и угрозы, которые проявляются в административно-политической, финансово-экономической, военной и культурно-мировоззренческой сферах.

Одной из ключевых задач политиков и экономистов является поиск адекватной стратегии управления в экономической сфере, состояние которой в решающей степени определяет способность России выстоять и победить в мировом гибридном конфликте.

В настоящей статье предпринимается попытка осмыслить, как влияют вызовы и угрозы современности на эффективность управления оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России – важной частью промышленного комплекса страны, специализирующейся на научной разработке и производстве оружия, военной техники, обеспечении ими Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и других вооруженных формирований государства.

Актуальность этой задачи подчеркивается необходимостью поиска ответа на широкий спектр действующих и потенциальных военно-технических угроз.

В настоящее время важнейшим фактором влияния выступает военно-политическая обстановка в мире. Она в решающей степени определяется ведущейся против России, а также ее союзников и партнеров, мировой гибридной войной (МГВ).

На развитие ОПК и его способность оперативно реагировать на вызовы, риски, опасности и угрозы современности, гибко адаптироваться к появляющимся новым угрозам и вызовам решающее воздействие оказывает следующая группа факторов:

– внутренняя и внешняя политика страны;

– военная и военно-техническая политика страны;

– экономические и научно-технические возможности;

– наличие подготовленных кадров;

– способность действовать с опорой на собственную промышленную и ресурсную базу;

– наличие технологически продвинутых союзников и партнеров, связи с которыми особенно важны в условиях незаконных экономических санкций США и ЕС.

Идет многомерный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого наши противники прибегают к целенаправленному адаптивному применению как военно-силовых способов борьбы, так и экономического удушения соперников, использованию подрывных информационно-психологических и кибертехнологий.

Особенностью такого вида конфликта является сочетание политического, информационного, военного, финансового, экономического и дипломатического воздействия на объект агрессии в реальном масштабе времени.

При выработке мер противодействия МГВ следует учитывать ее коренное отличие от войн классического типа («США делают ставку на мировую гибридную войну», «НВО», 30.11.23).

Отметим, что гибридная война в сочетании с технологиями «управляемого хаоса» при организации «цветных революций», а также в сочетании с некоторыми другими факторами способствует созданию глобальной критичности, которая подрывает фундаментальные основы существующего миропорядка.

Механизмы усиления и эксплуатации критичности положены в основу концепции «управляемого хаоса», используемой для хаотизации обстановки в стране-мишени. Такие механизмы в общем случае маскируются под меры по содействию демократии и рыночным реформам, по повышению экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию («Модель управляемого хаоса – угроза национальной безопасности России», «НВО», 12.07.13).

ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА

В экономике как одном из важных объектов приложения технологий «управляемого хаоса» критичность может создаваться в каждой из четырех взаимоувязанных и взаимозависимых сфер: производства, распределения, обмена и потребления.

Серьезные усилия прилагаются для хаотизации системы управления экономикой, в которой переплетаются все четыре перечисленные выше сферы. С учетом предназначения и специфики функционирования каждой сферы может быть подобран соответствующий набор подрывных технологий.

Так, весьма уязвимой с точки зрения потенциальной хаотизации представляется сфера производства, в которой осуществляется создание материальных и нематериальных благ. Разрушительный экономический эффект могут иметь санкции, нацеленные на нанесение ущерба энергетическому и финансовому сектору экономики, а также оборонной сфере, машиностроению и добывающим отраслям промышленности. В условиях мировой гибридной войны наши противники переходят к проведению террористических актов в сфере экономики (подрывы «Северных потоков 1 и 2» и т. п.)

Во внутренней политике мощным источником напряженности могут служить нарушения принципов социальной справедливости в обществе в процессе распределения произведенных материальных благ. Такие нарушения могут быть спровоцированы коррупцией, сбоями в работе государственных учреждений – например, ЖКХ, органов соцзащиты населения или налоговых органов.

Деятельность сферы обмена в существенной степени базируется на финансах, которые представляют собой достаточно уязвимую часть экономики любого государства. Опыт развала СССР и «цветных революций» в ряде стран показывает, что хаотизация финансовой сферы обеспечивается использованием подконтрольных Западу международных валютно-финансовых организаций, введением целевых санкций в сферах производства и финансово-банковской, манипуляцией ценами на нефть и газ. Хаотизация процесса потребления может осуществляться, например, путем манипуляции ценами на продукцию, введением эмбарго на поставки критически значимых товаров.

И, наконец, процессы хаотизации системы управления экономикой направлены на интеграцию всего спектра подрывных воздействий в рамках стратегии МГВ.

Анализ особенностей использования технологий «управляемого хаоса» для подрывной деятельности, направленной против государств-мишеней, показывает, что первоочередными целями для воздействия технологий хаотизации, наряду со сферой военной безопасности государства, является социально-экономическая сфера – в первую очередь финансы, энергетика (в частности, добыча нефти и газа) и международные транспортные коммуникации.

Соединенные Штаты считают создаваемый хаос «управляемым» и видят в нем новый инструмент продвижения своих национальных интересов в условиях глобальной критичности под предлогом демократизации современного мира (Бартош А.А., «Гибридные войны как проявление глобальной критичности современного мира», «Геополитика и безопасность», №1 (29), 2015). Многие другие страны рассматривают этот процесс как всеобщее бедствие, способное привести к глобальной катастрофе.

Американскую стратегию использования критичности в национальных интересах США цинично обрисовал в 1998 году один из разработчиков концепции управляемого хаоса Стивен Манн:

«Я хотел бы высказать одно пожелание: мы должны быть открыты перед возможностью усиливать и эксплуатировать критичность, если это соответствует нашим национальным интересам – например, при уничтожении иракской военной машины и саддамовского государства. Здесь наш национальный интерес приоритетнее международной стабильности. В действительности, сознаем это или нет, мы уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор».

Так была сформулирована действующая сегодня концепция усиления и использования критичности против государств-соперников. Она получила дальнейшее развитие в качестве важного инструмента гибридной войны против России, прежде всего в рамках ее информационно-психологической и экономической составляющих. В экономике упор делается на формирование и использование фактора критичности прежде всего в ОПК.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Для России в условиях жесткого противоборства императивом становится ускоренное развитие ОПК с целью его оформления в целостное социально-экономическое явление. Достичь этого невозможно без стратегического многоэтапного перехода к применению форм и способов кибернетического управления ОПК как драйвера развития – катализатора роста всей национальной экономики, создающего фундамент экономической стабильности во всех секторах за счет многоуровневых связей и коопераций.

Актуальность задачи ускоренного развития ОПК и перевода его на современные кибернетические формы и способы управления определяется рядом факторов, которые в полной мере проявляются в ходе специальной военной операции России на Украине:

– возрастание масштабов военных конфликтов вплоть до мировой гибридной войны;

– повышение роли научно-технического противоборства сторон;

– необходимость обеспечения технологического суверенитета России как важного условия победы в МГВ;

– гонка вооружений и расширение торговли оружием;

– создание нашими противниками новых многосторонних форматов, таких как AUKUS, как Четырехсторонний диалог по безопасности, которые наряду с НАТО и ЕС нацелены на создание препятствий суверенному экономическому развитию России, Китая, Ирана и некоторых других государств.

Сказанное превращает кибернетическую экономику в один из решающих факторов развития страны в условиях мировой гибридной войны.

В стратегии МГВ фактор управляемой критичности с позиции современной теории антикризисного управления и теории управления системами в целом учитывает наличие критических точек (узлов критичности) в развитии социально-экономической системы государства-жертвы. На разблокирование таких узлов критичности должны быть направлены стратегия и тактика кибернетического управления экономикой с опорой на технологии искусственного интеллекта.

ФАКТОР УПРАВЛЯЕМОЙ КРИТИЧНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ

В экономике фактор управляемой критичности учитывает баланс степени управляемости и устойчивости системы экономического управления, зависящей от факторов пространства, времени и внезапности, от наличия ресурсов.

Изменение вектора развития России после 2000 года позволило притормозить разрушительное воздействие факторов критичности на национальную безопасность страны, однако не сняло полностью существующие вызовы и угрозы, совокупное воздействие которых направлено на ослабление и последующую дезинтеграцию государства.

Прогнозы развития международной обстановки на период нескольких десятилетий объединяет вывод о наличии серьезных предпосылок для дальнейшего усиления глобальной критичности и нестабильности. Этому способствует следующий комплекс факторов:

– применительно к России важнейшим фактором усиления глобальной критичности и нестабильности является отсутствие правовых гарантий безопасности Российской Федерации, перечисленных в проектах Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО;

– возрастание роли негосударственных субъектов при одновременном росте количества возможных политико-военных комбинаций, включающих государственных и негосударственных участников;

– диффузия мощи в многополярном мире на фоне распространения информационных и военных технологий;

– демографические изменения, включая ускоренную урбанизацию;

– усиление соперничества по доступу к глобальным ресурсам.

В условиях обострения глобальной критичности сохраняется угроза межгосударственных конфликтов с применением современных видов высокоточного оружия при сохранении роли ядерного оружия как средства сдерживания. Как инструменты гибридной войны получают развитие доктрины принуждения и сдерживания путем отрицания.

Наличие таких тенденций требует подготовки страны, ее экономики и Вооруженных сил к участию в широком диапазоне возможных классических и гибридных военных конфликтов.

ТРИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Назрела необходимость перейти от рассуждений о пользе внедрения кибернетического управления экономикой к разработке «дорожной карты» многоэтапного процесса, формирования алгоритмов управления кибернетической экономикой со следующей иерархией уровней управления и разработки решений:

– стратегический или концептуальный уровень, на котором осуществляется постановка целей и формируется общий замысел (сценарий) по их достижению;

– оперативный уровень, на котором осуществляется детализация целей, распределение и постановка задач исполнителям и планирование действий;

– тактический (исполнительский) уровень, на котором осуществляется выбор оптимального способа решения конкретной задачи и руководство по ее решению.

На каждом уровне осуществляется мониторинг ситуаций, складывающихся в финансово-экономической сфере. Между уровнями функционируют каналы обмена информацией, контроля и управления.

Сегодня задачи управления ОПК решают около десяти основных федеральных органов, от Министерства обороны до военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. Задача координации их деятельности в существенной мере может быть облегчена в рамках единой стратегии кибернетического управления.

Организация взаимодействия должна осуществляться с учетом следующих факторов:

– источники мощи, связанные с синергетическим, мультипликативным и кумулятивным применением всего спектра возможностей государства на всех уровнях;

– способы интегрированного применения сил и средств в различных сферах общественной жизни по отношению к противоборствующей стороне;

– способы противоборства с противостоящей стороной, позволяющие расстроить ее планы и нейтрализовать ее потенциальных союзников;

– непрерывность, оперативность, гибкость и устойчивость управления операциями;

– взаимная осведомленность и сотрудничество между силами и средствами гибридной войны на основе координированного использования данных всех видов разведки и непрерывного мониторинга обстановки;

– способность сил и средств действовать практически автономно при сохранении высокой степени адаптации к изменениям обстановки, но в рамках единого замысла;

– фактор мобильности, позволяющий сосредоточить силы и средства в нужное время и в нужном месте и добиться преимущества над противником;

– фактор целеполагания в процессе выбора одной или нескольких целей операции с установлением параметров допустимых отклонений при управлении ходом гибридной войны в соответствии с ее стратегией и замыслом.

Сказанное позволяет говорить о переходе к кибернетическому управлению экономикой как важной мере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Как представляется, переход к кибернетическому управлению ОПК следует рассматривать как поэтапный процесс по формированию алгоритмов управления в жизненно важной для страны сфере.

Например, на одном из первых этапов процесс создания необходимых инструментов кибернетического управления в высокотехнологичной области может быть отработан с участием национально ориентированного бизнеса применительно к разработке и производству самолетов авиации общего назначения (АОН) и в национальном проекте по развитию беспилотной авиации, беспилотных авиационных систем (БПЛА).

Как известно, АОН – это гражданская авиация, не используемая для осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ (англ. General aviation), или малая авиация. В России потребность в самолетах АОН оценивается как крайне высокая, а производство самих самолетов (как гражданского, так и военного предназначения) пока существенно отстает от спроса («Почему «Грачи» не прилетели», «НВО», 29.06.23).

Использование инструментов кибернетического планирования в секторе АОН позволит обеспечить его развитие ускоренными темпами при жестком контроле подготовки кадров, планирования использования ресурсов, темпов и качества выпуска продукции. Развитие АОН наряду с производством беспилотных летательных аппаратов различного предназначения создаст десятки тысяч новых рабочих мест, позволит организовать кооперацию между сотнями предприятий-смежников, восстановить имеющиеся и построить новые аэродромы в труднодоступных местах страны, где самолеты АОН являются единственным видом транспорта.

КИБЕРЭКОНОМИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Кибернетическая плановая экономика – эффективная экономическая государственная система, при которой материальные ресурсы распределяются в соответствии с централизованным экономическим планом, рассчитываемым кибернетической системой управления с использованием искусственного интеллекта (ИИ), «больших данных» и методов анализа и прогнозирования экономических ситуаций.

По словам академика РАН Сергея Глазьева, «следует задуматься о нашем положении в современной мировой гибридной войне. Без чудесного преображения власти и общества выстоять в ней невозможно. Необходима мобилизация политической воли, пробуждение народного духа, активизация продуктивной элиты».

Обсуждению критически важных для нашей страны проблем управления была посвящена состоявшаяся в МГУ 29 ноября – 8 декабря 2023 года ХХ Международная конференция «Государственное управление в новых геополитических и геоэкономических условиях».

Под руководством доктора экономических наук, заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елены Ведуты в рамках конференции проведена секция «Кибернетическая экономика как альтернатива рыночной экономике».

В работе секции приняли участие ряд известных российских специалистов, ученые из Китая, Индии, Италии, Великобритании. Отечественные ученые говорили о важности стратегического планирования экономики как необходимого инструмента развития страны и национальной безопасности в условиях военного времени, как основы системного подхода к преодолению вызовов и угроз в экономике.

Анализ факторов мировой гибридной войны в контексте экономики показывает, что без перехода к кибернетической плановой экономике и к управлению экономикой с помощью искусственного интеллекта (ИИ), решающего задачи оперативного планирования, невозможно построить эффективную стратегию противоборства России новым вызовам и угрозам современности.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Целевая функция стратегии МГВ состоит в приведении экономики России как страны-мишени к заранее определенному уровню, заданному авторами сценария. В развернутой Соединенными Штатами мировой гибридной войне европейские страны и Евросоюз в целом оторваны от России и стали донорами США, как и в двух мировых войнах прошлого века.

В центре Европы силами США и Великобритании удалось организовать прокси-войну против России, превратить Украину в плацдарм для вооруженной агрессии всех стран НАТО против России, арестовать российские активы в ряде государств. Проводится широкоохватная политическая, дипломатическая и экономическая блокада России. Противостоять ей успешно удается за счет укрепления наших Вооруженных сил, развития российского ОПК, проведения гибкой внешней политики, организации многоформатного сотрудничества с дружественными государствами в рамках ШОС, БРИКС, АСЕАН и на двусторонней основе.

Важным дополнением должно послужить внедрение форм и методов кибернетического управления экономикой. Такой шаг позволит России перехватить стратегическую инициативу – наряду с введением новой мировой расчетной валюты, выстраиванием собственной евразийской системы ценообразования на биржевые товары и инфраструктуру платежно-расчетных операций, прекращением оттока капитала в недружественные страны, созданием своих реестров, рейтингов, цифровых инструментов.

С учетом глобального размаха и межцивилизационного характера МГВ учебные программы вузов России должны быть решительным образом перестроены для обеспечения кадрами, способными работать в новых геоэкономических условиях. Адаптация касается как в первую очередь технических, так и ряда гуманитарных наук («Физики и лирики» на фронтах гибридной войны», «НВО», 07.12.23).

Необходимо придать системный характер и обеспечить государственную поддержку реализации поддержанной Министерством образования и науки РФ интеграции в учебные программы вузов курса «Гибридная война», в котором нужно сделать акцент на проблемах экономических преобразований и информационной войны.

Напрашивается общий вывод по итогам упомянутой конференции в МГУ и ряда других форумов, многих научных статей в их проекции на вопросы управления экономикой. Пора кончать с разноголосицей и туманными формулировками. Пора готовить кадры, концентрировать научные усилия и идеи на разработке стратегии и тактики внедрения элементов кибернетической экономики, формировании «дорожной карты» этого многоэтапного и длительного процесса. Пора отработать механизмы взаимодействия государства и частного бизнеса. Пора создать межведомственный орган для координации процессов перехода к кибернетическому управлению экономикой нашей страны.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.