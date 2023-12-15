Великобритания, Италия и Япония подписали договор о разработке стелс-истребителей в рамках программы GCAP

Представители Великобритании, Италии и Японии подписали новый договор по реализации программы создания новых истребителей. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на источники.

В качестве страны размещения штаб-квартиры программы разработки истребителей была выбрана Великобритания. Сами разработки планируется начать в 2025 году, а поставки – в 2035 году. То есть, работа над программой займет целое десятилетие.

Руководство деятельностью в рамках программы будет осуществляться странами-участниками поочередно, по принципу ротации. Главным исполнительным директором программы станет представитель Японии.

Наша ведущая в мире программа боевых самолетов имеет решающее значение для глобальной безопасности, и мы продолжаем добиваться огромного прогресса в поставке новых самолетов нашим военно-воздушным силам в 2035 году

- заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Партнерство в рамках программы было запущено в 2022 году. Предприятия трех стран начнут сотрудничество в сфере создания нового самолета, а затем займутся его производством. Не исключено, что к программе присоединятся и новые участники. Так, ожидается, что в ней будет принимать участие Саудовская Аравия, хотя японская сторона пока возражает против сотрудничества в данном направлении со странами Персидского залива.

Напомним, что GCAP — одна из нескольких программ истребителей шестого поколения на Западе. Кроме того, действует программа FCAS с участием Франции, Германии и Испании, к которой собираются присоединиться Бельгия и вероятно Швеция.