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ТАСС

В СНБО Украины признали наличие дискуссий между Зеленским и Залужным на заседаниях ставки

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает раскол между военным и политическим руководством страны

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заседания ставки верховного главнокомандующего сопровождаются горячими дискуссиями между их участниками, в частности президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Что касается ситуации с генералом Залужным. 121 заседание ставки провел президент [с 24 февраля 2022 года]. На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании. Потому что тема войны ответственная <...>. Есть дискуссии, есть вопросы, с которыми не все согласны по тем или иным направлениям", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". При этом Данилов отрицает раскол между военным и политическим руководством страны.

12 декабря украинский министр обороны Рустем Умеров утверждал, что кадровые перестановки в командовании ВСУ, в частности увольнение Залужного и командующего Объединенными силами Сергея Наева, не планируются. Также в Минобороны информировали о встрече Залужного и Умерова с командующим сухопутными войсками Александром Сырским, сопроводив сообщение совместным фото военных и министра. Это вызвало критику со стороны зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, которая выразила мнение, что вместо фото министр должен отправить на имя главы государства представление об увольнении Залужного.

Конфликт на фоне возможных выборов

В последнее время в украинских СМИ все чаще звучат предположения, что Залужный мог бы стать конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов. Это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, которые неоднократно опровергали в офисе президента. Серьезный резонанс вызвала статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте.

По данным исследования социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев главкому превышает аналогичный показатель президента. Так, Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных, в то время как Зеленскому - 39%. При этом в случае проведения президентских выборов ни один из них не смог бы победить в первом туре - Зеленский получил бы 47,4% голосов, а Залужный - 30,7%, однако во втором туре голоса разделись бы почти поровну - 42% у Зеленского и 40% у Залужного. 

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Украина
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