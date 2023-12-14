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Лучшие в своем классе: Россия усилила свой ВМФ двумя атомными подлодками (Super Express, Польша)

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Празднование Дня ВМФ в городах России
Празднование Дня ВМФ в городах России.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

SE: российский флот пополнился двумя атомными подводными лодками

Российский флот пополнился двумя новыми атомными подводными лодками: "Император Александр III" и "Красноярск", пишет SE. В поднятии флага на них участвовал лично Путин. Это четкое послание НАТО в целом и США в частности, считает автор статьи. Характеристики этих подводных гигантов впечатляют.

Российский флот атомных подводных лодок пополнился двумя новыми кораблями. "Император Александр III" – это "атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения" (АРПКСН) по российской классификации. Он вооружен баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. "Красноярск" – многоцелевая атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами. Президент России 11 декабря лично участвовал в поднятии флага на этих кораблях. Российские СМИ отмечают, что Владимир Путин обычно участвует в подобных мероприятиях с помощью видеосвязи. Александр III – любимый царь Путина. Он неоднократно восхвалял его, а за последние пять лет даже поставил ему два памятника.

Конечно же, это не единственная причина личного участия Путина в этом мероприятии. Это четкое послание НАТО в целом и США в частности. Хотя у Вашингтона имеется в наличии 67 атомных подводных лодок, а у Россия "всего" 31 (плюс 2), Москва считает, что ее корабли качественно превосходят американские. "Мы последовательно оснащаем Военно-Морской Флот самой современной техникой и вооружением и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, „Император Александр III” – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса „Борей”, а крейсер „Красноярск” – четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса „Ясень”", – подчеркнул Путин в Северодвинске (Архангельская область). Первый из этих кораблей был спущен на воду в 2022 году, а второй – годом ранее. Оба корабля вошли в состав Тихоокеанского флота.

Как отметил Путин, "Император Александр III" является седьмым АРПКСН проекта 955 "Борей" и четвертым кораблем модернизированного проекта 955А Борей-А. Основным вооружением "Императора", как и других кораблей этого класса, являются 16 баллистических ракет Р-30 "Булава". Это трехступенчатая ракета, работающая на твердом и жидком топливе (два двигателя). Максимальная дальность "Булав" составляет 10 тысяч километров.

Уже имеющиеся корабли класса "Борей" и те, которые еще предстоит построить, станут "основой стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия". Путин подчеркнул, что Россия обязательно реализует все свои планы по созданию подводных и надводных кораблей и укрепит боеготовность ВМФ и морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном море, Балтийском и Каспийском морях.

"Красноярск" Россия считает самой быстрой (подводная скорость 31 узел) и при этом самой тихой подводной лодкой в мире. На Западе утверждают, что лодка не самая тихая, а наоборот – самая шумная. В дополнение к традиционному вооружению корабли класса "Ясень" и "Ясень-М" располагают противокорабельными ракетами P – 800 "Оникс" (дальность действия: 300 километров) и, самое главное, гиперзвуковыми "Калибрами". В будущем эти подводные лодки будут вооружены новейшими противокорабельными гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Корабль класса "Борей-A" имеет длину 70 метров, ширину 13,5 метров, водоизмещение 14 720 тонн на воде и 24 000 тонн под водой. Корабли класса "Ясень-М" значительно компактнее: 140 метров в длину, 13 метров в ширину, 9500 тонн надводного водоизмещения и 13 800 тонн подводного водоизмещения.

Для сравнения: считающаяся самой крупной в мире атомная подлодка, находящаяся на вооружении, К-329 "Белгород" достигает в длину 184 метров, в ширину 18,2 метров, ее подводное водоизмещение составляет 23 860 тонн. Это единственный в российском подводном флоте корабль, приспособленный для перевозки подводного беспилотника/торпеды, вооруженной боеголовкой с ядерным зарядом – 2М39 "Посейдон". Этот снаряд используется для создания цунами.

В настоящее время атомные подводные лодки находятся на вооружении только так называемых ядерных держав: США, России, Великобритании, Китая, Франции, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля. В ближайшее время к этому клубу присоединится Австралия. Она намерена закупить у США до пяти единиц кораблей класса "Вирджиния" (112 метров в длину, почти 8 тысяч тонн подводного водоизмещения). Первые должны поступить на службу в австралийском флоте в начале третьего десятилетия. На них будет только обычное вооружение.

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