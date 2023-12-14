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ТАСС

В РФ ведут разработку ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до 5 кг

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АНПА «Гавиа»
Автономный подводный аппарат (АНПА) «Гавиа».
Источник изображения: http://www.tetis-group.ru/

По словам источника в ОПК, его испытания начнутся в феврале 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты ведут работу над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до 5 кг, который также будет использоваться для мониторинга гидротехнических сооружений. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до 5 кг, а также дальностью работы до 1 км. К этапу испытаний планируется перейти в феврале", - заявил собеседник агентства.

Он сообщил, что новый аппарат планируется применять в ходе спецоперации на Украине. "Еще одно применение аппарата - доставка всевозможной полезной нагрузки. Сегодня военнослужащие стоят возле Днепра, соответственно, им нужна техника, которая способна поражать цели врага, ударный подводный дрон", - подчеркнул разработчик.

По его словам, также подводный дрон будет использоваться в ходе операций по разминированию. "В первую очередь, речь идет о мониторинге гидротехнических сооружений на глубинах до 30 м. Соответственно, если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон", - отметил собеседник ТАСС. 

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Страны
Россия
Украина
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