«На повестке не стоит»: Глава Минобороны Украины Умеров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ Залужного

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Возможная отставка главкома ВСУ Валения Залужного на сегодняшний день на повестке не стоит, изменения в командовании не планируется. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Глава украинского военного ведомства выступил на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, где заявил об отсутствии планов сменить командование ВСУ во главе с Залужным. По его словам, в условиях боевых действий всегда рассматриваются различные варианты, но на данный момент никаких изменений не планируется.
- заявил Умеров добавив, что сегодня вместе с Залужным ездил на передовую.
Между тем, Марьяна Безуглая, требующая отставки Залужного, раскритиковала Умерова за совместную поездку с главкомом и сделанные фото в ставке Сырского. По ее словам, совместные фото ее "поплавили".
- заявила нардеп.