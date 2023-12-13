«На повестке не стоит»: Глава Минобороны Украины Умеров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ Залужного

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Возможная отставка главкома ВСУ Валения Залужного на сегодняшний день на повестке не стоит, изменения в командовании не планируется. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава украинского военного ведомства выступил на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, где заявил об отсутствии планов сменить командование ВСУ во главе с Залужным. По его словам, в условиях боевых действий всегда рассматриваются различные варианты, но на данный момент никаких изменений не планируется.

В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, раскачивают его внутренне и внешне. Если будут такие вопросы - буду сообщать. Срочных таких вопросов нет

- заявил Умеров добавив, что сегодня вместе с Залужным ездил на передовую.

Между тем, Марьяна Безуглая, требующая отставки Залужного, раскритиковала Умерова за совместную поездку с главкомом и сделанные фото в ставке Сырского. По ее словам, совместные фото ее "поплавили".

Не надо фоточек, что все ОК. Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное. Рустем Умеров, достаточно вашего представления на президента об увольнении главнокомандующего ВСУ Украины. Вы же знаете, что видения 2024 года, плана так и нет

- заявила нардеп.