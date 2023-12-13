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Военное обозрение

Премьер-министр Израиля заявил о полной поддержке наземной военной операции в секторе Газа со стороны США

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Источник изображения: topwar.ru

Перед началом военной операции сухопутных войск в секторе Газа Израиль получил полную поддержку со стороны администрации США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как отметил глава израильского правительства, он очень ценит помощь со стороны Соединенных Штатов в борьбе с движением ХАМАС и возвращении пленных.

После интенсивного обсуждения с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку для наземного входа в сектор Газа и сдерживания международного давления, которое преследует цель положить конец войне

- заявил Нетаньяху.

Израильский премьер-министр подчеркнул, что все же существуют определенные споры относительно дальнейшей судьбы сектора Газа «после ХАМАС». Но Израиль рассчитывает договориться с Соединенными Штатами по данному вопросу.

Вероятно, речь идет о том, что представители США не раз заявляли о негативном отношении к идее оккупации сектора Газа Израилем после завершения наземной военной операции. Кроме того, в Вашингтоне призывали обеспечить управление сектором Газа Палестинской национальной администрации.

Не желая окончательно ухудшать отношения с исламским миром, США пытаются балансировать между ним и Израилем, хотя в действительности, разумеется, склоняются явно на израильскую сторону. Не случайно Нетаньяху уверен в том, что ему удастся «продавить» тот вариант управления сектором Газа после наземной военной операции, который будет выгоден именно Израилю.

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Страны
Израиль
США
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