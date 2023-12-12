«Изменение баланса сил в Черном море»: чем грозят планы Киева воссоздать боеспособный флот

Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на Черном море

Британия объявила, что вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по поддержке Украины на море. Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс распорядился передать Киеву два противоминных тральщика Sandown из состава военно-морского флота страны. Что это за корабли и к чему могут привести планы Украины по воссозданию боеспособных ВМС - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение личного состава ВМС, поставки вооружения и военной техники и создание соответствующей инфраструктуры для укрепления безопасности в Черном море», - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Британское военное ведомство считает, что коалиция будет сотрудничать с Киевом в воссоздании ВМС, обучении личного состава флота, повышении боеготовности береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты и в целом в укреплении обороны страны с морских направлений. Наконец, предполагается сделать украинские ВМС более совместимыми с ОВМС (объединенными военно-морскими силами) НАТО. Подобные договоренности были достигнуты во время ноябрьской встречи контактной группы по обороне Украины.

Тральщики (корабли для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и проводки судов через минные заграждения. - "Газета.Ru") будут закуплены Киевом с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. Официально о передаче кораблей объявит министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в начале этой недели.

По его словам, заявка на усиление украинских ВМС «знаменует начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морских возможностей Украины, повышение их способности действовать по защите своих суверенных вод и укреплению безопасности на Черном море».

Какие корабли получит Киев?

Тральщики Sandown - тип противоминных кораблей британской постройки, находящийся на оснащении ВМС Соединенного Королевства, Саудовской Аравии и Эстонии. Они предназначены для поиска и уничтожения морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов.

Это относительно небольшой корабль стандартным водоизмещением 465 тонн (полным 484 тонн). Тральщик оснащен противоминными поисковыми аппаратами PAP-104 (2), 30-мм автоматом KCB, крупнокалиберными пулеметами. Скорость хода - не более 15 узлов (около 28 км/ч). Экипаж корабля - 34 человека.

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О передаче тральщиков Великобритания и Украина договорились еще в 2021 году. Соединенное Королевство поставит Киеву HMS Ramsy (в строю с 2000 года) и HMS Blyth (в строю с 2001 года), которые уже переименованы в корабли противоминной обороны ВМС Украины M310 «Чернигов» и M311 «Черкассы».

Если сравнивать технические характеристики тральщиков Sandown с аналогичными кораблями российского ВМФ проекта 12700 «Александрит», то наш тральщик немного больше (стандартное водоизмещение 800 тонн, полное 890 тонн). Скорость его хода - 16,5 узлов, экипаж - 44 человека. Корабль вооружен одной шестиствольной артиллерийской установкой АК-306 калибра 30-мм, восемью переносными зенитно-ракетными комплексами 9К38 «Игла-1» или 9К333 "Верба» и безэкипажными катерами «Сканда» на базе БЛ-680.

Украинский москитный флот

Соединенное Королевство давно предпринимает усилия по укреплению боевых возможностей ВМС Украины. В марте 2021 года сообщалось, что кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера в рамках подписанного между двумя странами меморандума. Тогда Лондон был готов помочь Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей (с последним вопрос уже неактуален), снабдить украинские ВМС боеприпасами, подготовить флот страны к противостоянию с Россией.

В 2021-м Соединенное Королевство и Украина подписали Меморандум о намерениях развивать и укреплять украинские ВМС. Два года назад рассматривался вопрос восстановления и модернизации инфраструктуры в Бердянске на берегу Азовского моря и в Очакове (сегодня первый пункт уже отпал, а Очаков постоянно находится под ударами ВКС и ВМФ РФ), изучались возможности поставки ракет и боеприпасов.

Речь тогда шла об объектах инфраструктуры ВМС, которые позволили бы Украине иметь современные военно-морские базы. Фиксировалось, что склады топлива, боеприпасов, ремонтные базы должны находиться в надлежащем месте, а причальный фронт должен иметь соответствующую энергетическую структуру. Ряд компаний в Великобритании сейчас работают с министерством обороны Украины над тем, как должна выглядеть инфраструктура таких баз.

При этом Киев имеет стратегию строительства и развития ВМС до 2035 года, которая была разработана совместно с США и Великобританией. И первой ее частью является создание москитного флота.

Предполагалось, что это будут маленькие скоростные корабли, вооруженные артиллерийскими системами и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море. Они будут быстрыми, маневренными, их будет трудно обнаруживать и поражать.

Ракетные катера проектируются специально для Украины: они будут оригинальными, с длиной ориентировочно от 50 до 65 метров, скорость хода при этом составит около 40 узлов. На них собираются установить артиллерийские системы и ракеты малой или большой дальности. Планируется, что эти корабли будут на Черном море уже в 2025 году.

В Киеве рассчитывают, что рано или поздно благодаря двустороннему военно-техническому сотрудничеству Украина сможет построить корабли такого класса, чтобы вместе с британскими кораблями самостоятельно выходить в Средиземное море и Мировой океан.

Как Турция строит корветы для Украины

Однако одними катерами дело по усилению возможностей ВМС Украины не ограничивается. 2 октября 2022 года в Турции на судостроительной верфи RMK Marine в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула) состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 211 «Гетман Иван Мазепа» типа Ada (MILGEM). Это первый из двух кораблей, заказанных Киевом по контракту от декабря 2020 года. Одновременно со спуском этого корвета на верфи состоялась церемония первой резки стали для строительства второго однотипного заказанного Украиной корабля.

Корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа» Источник изображения: Wikimedia Commons

Главным подрядчиком в строительстве корветов для Киева выступает турецкая государственная проектно-конструкторская компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM). Стоимость головного корабля на 2020 год оценивалась в примерно 8 млрд гривен (около €265 млн по тогдашнему курсу) - видимо, без учета стоимости вооружения.

Еще два или три корвета должны были быть построены по лицензии на Украине на заводе «Океан» в Николаеве, который в декабре 2020 года также подписал соответствующее соглашение с управлением оборонной промышленности Турции (SSB). Рамочная стоимость контракта составляла более $1 млрд.

Головной корвет «Гетман Иван Мазепа» должен войти в состав ВМС Украины в 2024 году. Однако ввиду нынешних обстоятельств реализация этой программы в полном объеме выглядит весьма и весьма маловероятной. Скорее всего, «Гетман Иван Мазепа» будет полностью достроен и сдан украинскому флоту в Турции.

Корветы проекта MILGEM (типа Ada) будут оснащены противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon Block 2 (восемь ракет), зенитным ракетным комплексом малой дальности MBDA VL MICA с 16 вертикальными пусковыми установками, 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитным артиллерийским комплексом, двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324-мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90. Корабль должен нести вертолет постоянного базирования.

По всей видимости, не стоит легкомысленно относиться к планам Киева по воссозданию боеспособных военно-морских сил.

Власти Украины начнут с москитного флота, а затем получат и корабли класса корвет, а в недалеком будущем и эсминцы. На первых порах это будут корабли из состава ВМС некоторых стран НАТО (что и подтверждает создание очередной, теперь уже военно-морской коалиции). Нельзя исключать, что рано или поздно воссозданный украинский флот может привести к определенному изменению баланса сил и средств в регионе Черного моря.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок