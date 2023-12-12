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Свыше четырех миллионов смертей: в США признали свою ошибку за рубежом (CNN, США)

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Исследователь Савелл: военные операции США вызывают лишь негативные последствия

Решение Вашингтона нарастить военную активность после терактов 11 сентября 2001 года подорвало безопасность как самих США, так и многих других стран, заявила в интервью CNN политолог Стефани Савелл. Конфликты, которые спровоцировала Америка за последние 20 лет, привели к гибели около 4,5 миллионов человек.

Ведущий: расширение американского военного присутствия в мире укрепляет безопасность США или же ослабляет ее?

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Стефани Савелл: Огромное вам спасибо за такой вопрос — ведь именно его необходимо задавать, изучив эти данные. Мой ответ — нет, не укрепляет. Сейчас боевых группировок исламистов больше, чем было, когда мы начинали так называемую войну против терроризма в 2001 году, эти группировки привлекают больше новобранцев, а наши многочисленные военные операции по всему миру повсюду вызывают негативные последствия. А кроме того, как вы уже отметили, мы сейчас можем наблюдать в Ираке и Сирии, что присутствие США в этих странах во имя борьбы с терроризмом на самом деле лишь увеличивает вероятность того, что им придется прибегать к агрессивным действиям за рубежом.

– Разве здесь не возникает в некотором роде загадка о курице и яйце? Я показал вашу работу адмиралу Джеймсу Ставридису, бывшему верховному главнокомандующему объединенными силами НАТО — а он мне посоветовал не забывать об уроке 1918 года: после Первой мировой мы пошли путем изоляционизма, и именно это, можно считать, и привело в итоге ко Второй мировой.

– Я считаю, что контекст во всех ситуациях разный — но мы, став "мировым полицейским", по сути зашли слишком далеко. В нашей стране сложился некий военизированный статус-кво: США считают, что они должны что-то предпринимать за рубежом, используя в первую очередь военную силу, — и мы, избрав путь применения вооруженных сил в качестве главного инструмента внешней политики, зашли крайне далеко.

Есть основания полагать, что это не укрепляет безопасность ни самих американцев, ни кого-либо еще в мире. Как продемонстрировали другие мои изыскания, война против терроризма провоцировала различные цепные реакции — все эти конфликты различными путями становились причиной сопутствующих смертей, экономических кризисов, голода, коллапса инфраструктуры, здравоохранения. И смертей получилось четыре с половиной миллиона — то есть не все они были результатом действий США, но их причиной стал эффект резонанса от различных конфликтов, которые происходили после 11 сентября.

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Стефани Савелл (Stephanie Savell), содиректор и старший научный сотрудник проекта "Издержки войны" Института имени Томаса Уотсона — младшего при Брауновском университете. Доктор Савелл недавно написала под эгидой проекта работу "Контртеррористические операции США при администрации Байдена, 2021—2023".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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